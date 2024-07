Frau lebte durch Verlobten im Luxus: Nach der Trennung ändert sich ihr Leben schlagartig

Rose Davis (28) führte zwei Jahre lang ein Luxusleben. Doch nach der Trennung von ihrem reichen Verlobten ist ihr Leben ein anderes. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/rosedavisx (2)

Auf TikTok prahlte Rose regelrecht mit ihrem Leben als reiche Hausfrau. So traf sie sich oft mit ihren Freundinnen zum Lunch in teuren Restaurants oder verabredete sich zum Kaffee in schicken Cafés.

Auch Beauty-Behandlungen, Massagen und sündhaft teure Luxus-Handtaschen gönnte sich die 28-Jährige. Bezahlt habe immer ihr Verlobter, der Finanzberater Harry, denn einen Job ausüben und Geld verdienen musste Rose nicht. Stattdessen war sie zu Hause für den Haushalt und das Kochen zuständig.

Doch all das nahm ein jähes Ende, als die Liebe zwischen den beiden vor wenigen Monaten zerbrach. "Wir passten einfach nicht zusammen", erzählte Rose in einem aktuellen TikTok-Video.

Zwar begann ein neuer Lebensabschnitt für die Britin, jedoch ohne jeglichen Luxus. Im Gegenteil - nun versucht Rose, allein Fuß zu fassen und das fällt ihr schwer: "Ich arbeite derzeit in zwei Mindestlohn-Jobs, um wieder auf die Beine zu kommen."