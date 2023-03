Frau schneidet sich die unteren Wimpern ab - TikTok-Video löst Entsetzen aus

Carrie Madders verriet auf TikTok ihr umstrittenes Schönheitsgeheimnis. © Screenshot TikTok/@carriemadders (2)

Die TikTokerin Carrie Madders verriet auf der Videoplattform stolz ihr Beauty-Geheimnis: Sie schneidet sich die unteren Wimpern ihrer Augen ab. Dadurch würde sie einen "offenen" Blick haben, schwört die junge Frau.

"Ich schneide sie ab, weil sie sehr störend sind", gestand sie in einem Posting. Zudem habe sie das Gefühl, dass die kleinen Härchen ihre Augen optisch verkleinern und "unerwünschte Schatten" hinterlassen. "Schönheit ist definitiv subjektiv, und so fühle ich mich am besten", erklärte Madders und schrieb zu dem Clip: "Ich kann nicht die Einzige sein, die ihre unteren Wimpern hasst." Dabei zeigte sie sich beim Schneiden ihrer dünnen Wimpern.

Das Video auf TikTok wurde mittlerweile mehr als 20 Millionen Mal angesehen und tausendfach kommentiert. Viele User reagierten jedoch fassungslos und rollten mit den Augen.

Sie klärten Madders auf, dass Wimpern das Auge vor Schmutzpartikeln schützen und davor, zu stark auszutrocknen. Manche wunderten sich auch über die Aussage, Madders würde ihre Wimpern hassen.

Eine Person riet: "Mal sie einfach mit weißer Wimperntusche an.