TikTok-Star mit nur 25 Jahren gestorben: Familie gibt Todesursache bekannt

Bereits im August sprach Taylor über ihre gesundheitlichen Probleme, teilte in einem Video mit, dass sie "nicht mehr gesund und in Form" sei. Eine Diagnose nannte die US-Amerikanerin jedoch nicht.

Gegenüber " Today " teilte nun ein Angehöriger der Grigg-Familie mit, dass die TikTokerin an den Folgen von Asthma und Morbus Addison, einer Erkrankung der Nebennierenrinde, starb.

Ihr Ehemann Cameron teilte den Tod seiner Frau auf Instagram mit. © Instagram/Screenshot/itstaylorrousseau

Nach eigenen Angaben habe sie erst nach ihrer Hochzeit im August 2023 ihre Diagnose erhalten. "Ich war die ganze Zeit, die wir verheiratet waren, krank und habe erst dieses Jahr herausgefunden, was los war. Ich habe die ganze Zeit gekämpft und hatte das Gefühl, ich würde sterben", so die Blondine in einem Video.

Um anderen Menschen das Leben zu retten, seien Taylors Organe einem Kinderkrankenhaus gespendet worden.

"Taylor würde sich mehr als alles andere wünschen, dass sie auch nach ihrem Tod noch Menschenleben retten kann", schrieb ihr Ehemann auf Instagram.