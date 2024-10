Schauspielerin pennt in der Dusche ein, dann ist das Chaos perfekt

Schauspielerin Luna Baptiste Schaller (22) hat in ihrem noch jungen Leben schon so einiges gesehen und erlebt. Nun machte sie eine ziemlich kuriose Erfahrung.

Von Simon Schwenk

Berlin - Und plötzlich stand ihr das Wasser bis zum Knöchel! Schauspielerin Luna Baptiste Schaller (22) hat in ihrem noch jungen Leben schon so einiges gesehen und erlebt. Eine leidvolle Erfahrung, die sie kürzlich machen musste, brachte jedoch im wahrsten Sinne des Wortes das Fass zum Überlaufen.

Eine ziemlich nasse Angelegenheit: Schauspielerin Luna Baptiste Schaller (22) erlebte "nach der Dusche" eine böse Überraschung. © Screenshot/TikTok/luna.baptiste Luna Baptiste ist waschechte Berlinerin. In der Hauptstadt absolvierte sie auch eine Ausbildung in den Bereichen Gesang, Tanz und Schauspiel an der Academy Bühnenkunstschule. Die Urenkelin des österreichischen Schauspielers und Kabarettisten Maxi Böhm (1916-1982) ist auch auf TikTok aktiv und berichtete kürzlich auf ihrem Kanal "luna.baptiste" von einer "Einlage", die allerdings weniger mit ihren beruflichen Eigenschaften zu tun hat. In dem gerade einmal 16-sekündigen Clip zeigte sich Luna regelrecht aufgelöst über die kuriose Tatsache, dass sie doch tatsächlich unter der Dusche eingepennt ist - mit richtig unangenehmen Folgen.

Kleine Dusch-Panne nach einem langen Tag: Erklärung klingt plausibel

Lunas Erklärung zur Dusch-Panne folgte auf dem Fuße. © Screenshot/TikTok/luna.baptiste Die Sequenz beginnt und endet mit Lunas Füßen, die auf einem unter Wasser stehenden Fußboden zu sehen sind. Als sie sich schließlich fast ungläubig durch die überflutete Wohnung tastet, folgt das Geständnis. "Look what happened", führte sie kurz auf Englisch ein, um danach ein bisschen peinlich berührt mitzuteilen, dass sie in der Dusche eingeschlafen und nun ihr ganzes Zimmer überschwemmt sei. Wenig überraschenderweise schlug das kleine Dusch-Malheur in den sozialen Medien "hohe Wellen", schließlich kommt es nicht alle Tage vor, dass ein Nickerchen zur Unzeit solch gravierende Folgen nach sich zieht. Viele Kommentatoren meldeten sich daraufhin fast schon in übertrieben belehrender Manier zu Wort, manch einer empörte sich gar, dass Luna lieber filmte anstatt zu wischen.