Frau traut ihren Augen kaum, als sie sieht, was auf der Hand eines Mannes geschrieben steht

Sydney (Australien) - Emma Chow war so empört über ihr Erlebnis bei einer Zugfahrt, dass sie sofort in einem TikTok-Video darüber berichten musste!

Die australische Radiomoderatorin saß gerade in einem Zug in Sydney, als sie den Fahrgast vor sich bemerkte. Dieser legte seine linke Hand in den Nacken, um sich dort offenbar zu kratzen. Dabei erspähte Emma eine Notiz, die auf den Handrücken des Mannes gekrakelt war.

Radiomoderatorin Emma Chow. © Screenshot/Instagram/emmaechow

"Ist das die feigste Art und Weise, mit jemandem Schluss zu machen?", fragte die Radiomoderatorin in ihrem TikTok-Video, das bislang drei Millionen Mal angeklickt wurde. Während einige User der Australierin zustimmten und die Notiz extrem frech fanden, mahnten andere wiederum zu Vorsicht bei zu viel Interpretation.

"Woher willst du wissen, dass er mit seiner Freundin Schluss machen will?", wollte einer wissen. "Du kannst ihn nicht verurteilen, wenn du ihn nicht kennst", so ein anderer.

Auch Co-Moderator Mike E nahm den Fahrgast mit der geheimnisvollen Notiz in Schutz und scherzte in der Radiosendung, dass der Mann in einer E-Mail deutlich besser erklären kann, warum er mit der Frau Schluss machen will, als in einer kurzen Nachricht.

Was genau die rätselhafte Trennungsnachricht auf der Hand des Unbekannten im Zug zu bedeuten hat, bleibt wohl weiter ein Geheimnis ...