Frau und Verlobter wollen zu ihrer Hochzeit fliegen, dann wird plötzlich der Flug gecancelt

Emma und Shane schafften es doch noch rechtzeitig zu ihrer eigenen Hochzeit nach Florida. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/ officialemmadegs

Da die angehende Braut so verzweifelt war und Angst hatte, dass sie und ihr Bräutigam es nicht rechtzeitig zu ihrer Hochzeit schaffen würden, sprach Emma in einem Video zu ihrer TikTok-Community.

"Die Airline bot uns stattdessen drei andere Flüge an, doch dort stehen wir auf der Warteliste. Es gibt also keine Garantie", erzählte die aufgebrachte Frau in dem Clip.

Emma ahnte zwar, dass am Tag ihrer Hochzeit etwas schiefgehen könnte, rechnete jedoch nicht mit einer so großen Panne: "Ich dachte, der Florist würde vielleicht die Blumen durcheinanderbringen, aber an so etwas habe ich nicht gedacht."

In einem weiteren Video erklärte Emma ihren Followern, dass sie herausgefunden habe, warum der Flug annulliert worden war: "Erinnert Ihr Euch an den Flug mit Alaska Airlines, bei dem eine Tür wegflog? Das war eine Boeing Max 9, also unser Flugzeug."