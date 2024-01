Frau verliert Auge bei Unfall: Dieses Luxus-Accessoire war schuld!

"Mein Sehnerv wurde durchtrennt, und meine Netzhaut wurde abgelöst", erklärte sie. "Wenn ich mir jetzt Bilder [von damals] anschaue – mein Auge sah geschreddert aus. Es sah aus, als wäre es in einen Müllzerkleinerer gefallen."

Als Hannah schließlich ihr Bewusstsein wiedererlangte und in den Rückspiegel schaute, lief es ihr eiskalt den Rücken hinunter. So hing ihr oberes Augenlied nach unten, ihr Auge war verschwunden.

Was daraufhin passierte, sollte das Leben der US-Amerikanerin für immer verändern: "Mein Airbag kam raus, schlug gegen meine wertvolle Designer-Sonnenbrille und diese zerbrach in tausend Teile."

"Ich bin einfach so gefahren und hatte meine Sonnenbrille auf", berichtete sie. "Dann ist dieser Typ vor mich gefahren und hat plötzlich abgebremst. Ich hab auch versucht zu bremsen, aber war nicht schnell genug und bin auf ihn aufgefahren."

Wie Hannah Oliver in mehreren Videos auf ihrem TikTok -Account erklärte, hatte sie vor zwei Jahren einen schweren Autounfall, bei dem sie einen Teil ihres Augenlichts verlor. Die Schuld gibt sie einer Sonnenbrille, die sie zum Zeitpunkt des Crashs auf der Nase getragen hatte.

Hannah Oliver verkauft nun splitterfeste Sonnenbrillen. © Instagram/Screenshot/hannahnoliver

Leider konnte ihrem Auge nicht mehr geholfen werden. Bis heute ist Hannah somit teilweise blind.

Ein heftiger Schlag für die junge Frau, von dem sie sich jedoch nicht unterkriegen lässt. Ganz im Gegenteil: Seit dem Unfall hat sie nämlich nicht nur sechs Operationen über sich ergehen lassen. Außerdem hat sie angefangen, auf die potenzielle Gefahr von Sonnenbrillen, die aus Plastik, Glas oder Nylon bestehen, im Straßenverkehr aufmerksam zu machen – und einen adäquaten Ersatz auf den Markt gebracht!

"Blue Eye" heißt ihr eigenes Unternehmen, welches Brillen mit Polycarbonat-Gläsern herstellt – "eine sichere und dennoch stilvolle Alternative für herkömmliche Sonnenbrillen", heißt es auf der Website.

"Wir bieten hochwertige Gläser, die bei Erschütterungen nicht splittern und Sie vor UVA- und UVB-Strahlen schützen und gleichzeitig einen modischen Trend setzen."

Die Profite steckt sich die junge Frau übrigens nicht komplett selbst in die Tasche: Einen Teil des Gewinns spendet "Blue Eye" an die Augenforschung, "in der Hoffnung, anderen zu helfen, die ihr Augenlicht verloren haben."