Frau wird Fisch-Geruch im Schlafzimmer nicht los: Als sie das Problem googelt, ruft sie sofort Hilfe

Schottland - Eine TikTokerin aus Schottland kämpfte wochenlang mit einem hartnäckigen Fisch-Geruch in ihrem Schlafzimmer. Sie putzte den gesamten Raum inklusive anliegendem Badezimmer, doch auch das brachte nichts. Schließlich entschloss sich Claudia Anderson (26), die Problematik zu googeln - und bestellte danach sofort einen Elektriker zu sich nach Hause!

Und die gab es. Laut der Google-Suche der TikTokerin würden "elektrische Komponenten oft einen fischigen Geruch abgeben, wenn sie überhitzen" und in 90 Prozent der Fälle sei "dieser Gestank ein Zeichen von schwerwiegenden elektrischen Problemen" im Haus.

"Hier ist etwas, was ich über die potenzielle Gefahr eines elektrischen Brandes nicht wusste, bis es mir passierte", sagte Anderson und erklärte: "Ich hatte genug. Ich musste es googeln. Ich dachte, es MUSS doch eine Erklärung dafür geben."

Auf TikTok veröffentlichte die 26-Jährige ein Video, um andere User anhand ihres Erlebnisses zu warnen. "Fisch-Geruch in deinem Schlafzimmer? RUFT EINEN ELEKTRIKER!!!", schrieb sie in der Überschrift zu dem fast zweiminütigen Clip.

Ein unangenehmer Fisch-Geruch im Schlafzimmer ist nichts, was man seinen Mitmenschen im Smalltalk unter die Nase reibt. Der 26-jährigen Claudia Anderson aus Schottland war es sogar so peinlich, dass sie versuchte, das Problem selbst in den Griff zu bekommen.

Das Kabel in der Steckdose war bereits gut angeschmort und hätte wohl nicht mehr lange durchgehalten. Claudia und ihr Ehemann sind vermutlich einem Hausbrand gerade so von der Schippe gesprungen. © Bildmontage/Screenshots: TikTok/mrsclaudiaanderson

Alarmiert von dieser Hiobsbotschaft rief die junge TikTokerin sofort einen Elektriker zu sich nach Hause - auch dies rieten ihr etliche Artikel zu dem Thema, die Anderson auf Google fand.

Glücklicherweise konnte ihr Schwiegervater, der selbst als Elektriker arbeitete, das Problem schnell finden: Ein Kabel in der Steckdose zwischen Badezimmer und Schlafzimmer hatte sich gelöst und ein Loch in das dahinterliegende Plastikelement in der Wand gebrannt.

"Wir hatten so, so viel Glück, es entdeckt zu haben, bevor es in Flammen aufgehen konnte", sagte Anderson mehr als erleichtert.

Hätte sie noch ein wenig länger gewartet, wäre es wohl früher oder später zu einem Kabelbrand gekommen - schlimmstenfalls während Anderson und ihr Ehemann nachts im angrenzenden Schlafzimmer schlummerten.

Abschließend legte sie ihren Followern ans Herz: "Wenn ihr jemals einen fischigen Geruch in eurem Haus aufschnappt: Ruft einen Elektriker. Sofort."