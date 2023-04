Hamburger TikTokerin über Unfall in der Bahn: "Habe Angst davor, mich in Säure gesetzt zu haben!"

Hamburg - Wer kennt es nicht? Eklige Sitzplätze in Bus und Bahn sind gerade in Großstädten leider keine Seltenheit. Vor allem nasse Sitzflächen sind der Ekelgegner der Fahrgäste. Genau auf eine solche hat sich am Montag auch die Hamburger TikTokerin Laura W. (23), besser bekannt als "the.real.lauri", gesetzt. Sofort stieg in ihr eine Angst vor einer gefährlichen Substanz auf.