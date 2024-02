Influencer bewirbt sich via TikTok bei Polizei: So lässig reagieren die Beamten

Hamburg - TikToker Mou Osman (26) will zur Hamburger Wasserschutzpolizei. Auf kuriose Art bewarb er sich nun vor knapp einer Woche bei den Beamten der Hansestadt.

Mit seinem Bewerbungsvideo via TikTok wollte "deinmou" die Hanseaten endlich final überzeugen.

Doch all die Videoaufrufe von seiner Seite hatten zunächst wenig bewirkt. Außer einem "Follow" und dem ein oder anderen Kommentar, blieben die Hamburger in ihrer Reaktion nordisch kühl. Bis der 26-Jährige die offizielle Bewerbung bei den Beamten eingereicht hat - auf sehr ungewöhnlichem Wege.

Und Mou? Der will das trotz seines Unwissens über die Backware auch. In mehreren Reaktions-Videos macht der Influencer klar, wie gerne er Teil der Hamburger Polizei wäre.

In dem Clip witzeln sie, dass die Beamten der Hansestadt den ganzen Tag nichts anderes machen würde, als sich von dem süßen Gebäck zu ernähren.

"Was ist ein Franzbrötchen"? Diese Frage stellte sich der Social-Media-Star, nachdem die Hamburger Polizei ein Video auf TikTok veröffentlicht hatte.

Die Beamten meldeten sich bei Mou. Und das auf demselben Wege wie er - via TikTok-Clip.

Unterstützung erhielt der 26-Jährige ebenso von seinen Fans in den Kommentarspalten. Und siehe da: die Rufe nach einer Rückmeldung fruchteten.

Und trotzdem: die Norddeutschen ließen ihn weiterhin mehrere Tage auf eine Antwort warten. So lange, dass sogar Freundin und Influencerin Jasmin (21) an die Polizistinnen und Polizisten appellierte: "Ich melde mich, weil es Mou sehr schlecht geht, weil ihr ihm nicht antwortet."

Die Hamburger Polizei reagiert lässig auf die Aufrufe von Mou Osman (26) und lädt ihn via TikTok-Video in die Hansestadt ein. © Bildmontage: Screenshot TikTok/meinmou, Screenshot TikTok/polizeihamburg

Nach einem Zusammenschnitt der Highlights aller an die Beamten gerichteten Videos von dem TikToker antwortete eine Polizistin in die Kamera: "Du willst zu uns? Dann komm zu uns! Schmeiß dich in deine Badehose, und dann schauen wir hier mal, ob du das Zeug zum Seemann hast".

Für Mou allerdings ist das nicht das erste Mal, dass er über soziale Netzwerke mit einer Polizeiinspektion kommuniziert.

Vor geraumer Zeit lieferte sich der Internet-Star bereits einen Schlagabtausch mit der Berliner Polizei, woraufhin auch sie ihn zu einer Vorstellung im Präsidium einluden.

Neben einem zweistündigen Test am Computer musste sich Mou ebenfalls einem Hindernisparcours unterziehen und ein richtiges Bewerbungsgespräch abhalten. Letztlich hat seine Leistung aber nicht gereicht, um zum Polizisten der Hauptstadt ernannt zu werden.