Influencerin soll früher mit der Schicht beginnen, da kocht es in ihr hoch!

Deutschland - Bei der Arbeit hört der Spaß auf! Weil eine Kollegin einer Influencerin einen Vorschlag macht, versteht diese die Welt nicht mehr und lässt in einem Video ordentlich Dampf ab.

Influencerin Lisa Marie zeigt sich empört über einen Vorschlag ihrer Arbeitskollegin. © Screenshot/TikTok/lisamariemeyner

Wer arbeitet, will dafür vergütet werden. So weit, so normal. Mit der exakten Arbeitszeit verhält es sich jedoch manchmal etwas komplizierter.

Obwohl die meisten Jobs eine klare zeitliche Begrenzung vorsehen, gibt es Fälle und Situationen, in denen nicht mit der Stoppuhr penibel genau gemessen wird.

Im nachfolgenden Fall teilt die Studentin Lisa Marie Meyner auf TikTok ein aus ihrer Sicht schockierendes Erlebnis mit der Netzgemeinde.

Die junge Frau wurde auf ihrem Arbeitsplatz doch tatsächlich darauf angesprochen, ob sie etwas früher mit der Arbeit im Schichtdienst beginnen könnte, wohlgemerkt unbezahlt.

Sie solle sich ein Beispiel an einer anderen Kollegin nehmen, die regelmäßig rund 20 Minuten früher vor Ort sei und auch früher mit der Arbeit beginne.