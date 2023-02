Junge Frau bekommt extremes Umstyling: Ihre Reaktion ist der Hammer

Frankfurt am Main - Sie haben wieder zugeschlagen! Erneut hat das Team vom Friseursalon "Haarwerk" in Frankfurt am Main eine junge Frau komplett umgestylt und das Ganze für TikTok eindrucksvoll in Szene gesetzt. Das Resultat überraschte nicht nur die "Betroffene" selbst.

Und das "Nachher" hat es - zum wiederholten Male - durchaus in sich. Das Haar der Protagonistin erstrahlt in einem weitaus helleren Blond, wirkt voluminöser und ist zudem mit markanten Wellen versehen worden.

In einem der aktuellsten Clips des bekannten Haarstudios, das neben zwei Salons in der hessischen Mainmetropole auch Dependancen in München und der Hauptstadt Berlin betreibt, präsentiert die junge Protagonistin zunächst den Ist-Zustand ihres Haupthaares.

Sichtlich um Fassung bemüht kann die junge Frau ihr Glück über die extreme Haar-Transformation kaum fassen. © Montage: TikTok/haarwerkfrankfurt

Das einzige, was die frisch Frisierte nämlich nach dem "Augen auf" ihres Friseurs hervorbringen kann, ist ein hysterisches "Oh, mein Gott" - und zwar im rein positiven Sinne - dem schließlich begeistert vor dem Mund zusammengeschlagene Hände folgten.

"Hast du das erwartet?", will der ebenfalls freudestrahlende Haarexperte schließlich von ihr wissen, was seine Kundin lediglich verneinen konnte. Ähnlich ging es den meisten Usern in den Kommentaren - was durchaus überraschend ist.

Denn in der Vergangenheit hat es für das Haarwerk in Frankfurt am Main immer wieder teils vernichtende Reaktionen auf die durchgeführten und auf TikTok präsentierten Umstylings gegeben. In diesem speziellen Fall konnten aber selbst die härtesten Kritiker nicht anders, als lobende Worte zu hinterlassen.

"Oha, seit wann ist Haarwerk so gut", "Das erste Mal, dass mir nachher besser als vorher gefällt" oder "Jetzt wär ich bereit von euch angesprochen zu werden", waren nur einige der rund 1000 weitestgehend positiven Rückmeldungen unter dem Clip.