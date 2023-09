Junge Frau erklärt: Darum ist es abtörnend, wenn Männer aus Strohhalmen trinken

Kalifornien (USA) - Jede Dame hat ihre Eigenheiten - so auch Georgia Costello (25). Die Bikini-Designerin hat in einem Video auf TikTok ihren größten Dating-Abturner verraten.

Georgia Costello (25) designt Bikinis und hat eine klare Meinung zu Männer, die Strohhalme nutzen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/ strawberrymilkmob

Die im sonnigen Kalifornien lebende Frau ist derzeit Single und genießt ihr Dating-Leben in vollen Zügen. Doch was Männer angeht hat die 25-Jährige hohe Ansprüche. Beispielsweise hat Georgia eine große Schwäche für Personal Trainer, die mehr als 1000 Follower auf Instagram haben.

Wenn sie mal keinem Fitness-Liebhaber über den Weg läuft, dann achtet die Bademode-Influencerin vor allem auf das Trinkverhalten ihres Gegenübers. Nutzt dieser nämlich einen Strohhalm in seinem Getränk, ist er bei Georgia unten durch. Den Grund erklärt sie in einem Clip auf TikTok, der bereits mehr als 950.000 angeklickt wurde.

"Stell dir vor, er ist eine 10 von 10 und du gehst mit ihm etwas trinken und er nutzt den Strohhalm in seinem Drink. Die Strohhalme sind verdammt nochmal für uns Frauen. 'Nimm den Trinkhalm aus dem Drink, die sind nicht für dich. Es ist egal, was du sagst'", echauffiert sich die 25-Jährige und fasst sich dabei an den Kopf.

Wenn Männer Strohhalme zum Trinken benutzen, wirke dies auf Georgia schlichtweg zu weiblich, erklärt sie in weiteren Videos.