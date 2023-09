Junge Frau fängt neuen Job an - die Reaktion der Eltern löst heftige Diskussionen aus

Stizz Chung (27) hat auf TikTok enthüllt, dass ihre Eltern mit ihr noch den Arbeitsweg abfahren. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/@stizzchung

Die 27-Jährige hat in einem Video auf TikTok verraten, dass sie kürzlich einen neuen Job angetreten hat. Doch offensichtlich war nicht nur sie selbst aufgeregt, sondern auch ihre Eltern.

In dem Clip erzählte die junge Frau aus Seattle, dass Mama und Papa darauf bestanden hatten, kurz vor ihrem ersten Arbeitstag mit ihr gemeinsam den Arbeitsweg abzufahren. So kam es, dass das Trio zusammen im Zug zu Stizz' neuer Arbeitsstelle fuhr.

Dazu schrieb sie etwas peinlich berührt: "POV: Du bist ein 27 Jahre junges Teenager-Mädchen, das einen neuen Job nächste Woche beginnt und deine Eltern üben mit dir deinen neuen Arbeitsweg.

"In der Beschreibung ergänzte sie, was ihre Mutter zu ihr sagte: "Am Donnerstag üben wir, in die Innenstadt zu gehen."