Kunde mit Wallemähne bekommt krasse Transformation: Wie er danach aussieht, freut vor allem die Frauen

Richmond (Virginia/USA) - Wer seine Videos regelmäßig auf TikTok schaut, der weiß, dass lange Haare bei Kunden Thai Nguyens große Leidenschaft sind. Der Grund liegt auf der Hand: Eine Wallemähne lässt sich gut abschneiden! Genau das tat der Hairstylist bei seinem Kunden auch, der für seinen Friseurbesuch extra vom US-Bundesstaat North Carolina angereist war.

Als der junge Mann auf dem Friseurstuhl saß, zückte Thai Nguyen (l.) gleich die Schere. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/nguyensteadycutting (2)

"Mein Junge war so nervös bis zum Ende des Haarschnitts", witzelt Thai in einem aktuellen Video auf seinem TikTok-Profil. Kein Wunder: Der Länge seiner Haare nach zu urteilen, kannte sich der junge Mann offensichtlich vorwiegend mit langer Mähne.

Doch als er bei dem sympathischen Friseur in Richmond auf dem Sessel landet, wird auch ihm schnell klar: Die Loden müssen ab! Deshalb fackelt Thai nicht lange und zückt seine Schere, um die dicken braunen Haare Strähne für Strähne abzuschneiden.

Diese hält er dann auch stolz in die Kamera, während sein Kunde mit geschlossenen Augen und gespitztem Mund auf dem Friseurstuhl der Dinge harrt, die da kommen.

Und die meisten ahnen es schon: Von der Wallemähne ist am Ende kaum mehr etwas übrig.