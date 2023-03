Mega gefährlich! Neuer Sauf-Trend aus den USA bringt Jugendliche ins Krankenhaus

Massachusetts - Das "borging" ist auf den Partys junger Studenten in den Vereinigten Staaten der neueste Trend, wenn es um den verantwortungslosen Genuss von Alkohol geht. Auch auf TikTok wird es gefeiert, wenn sich jemand einen "Borg" selber mixt.

Insgesamt 3,78 Liter umfasst ein sogenannter "Borg". Bei jungen Menschen in den USA erfreut sich die Koma-Mische großer Beliebtheit. © Screenshot/TikTok/@gracemckenz

Die Abkürzung "Borg" bedeutet dabei "Black Out Rage Gallon", zu Deutsch etwa "Ohnmachts-Wut-Gallone".

Ein "Borg" ist dabei ein mit Alkohol gefüllter Kanister, der eine Gallone (3,78 Liter) umfasst. Das Gefäß wird zur Hälfte mit Wasser befüllt, ehe eine Menge Alkohol, Fruchtsaft, Süßungsmittel sowie Elektrolyte hinzugefügt werden.

Abschließend wird die Riesen-Pulle noch mit einem cool klingenden Namen, wie "LeBorg James" oder "Justin BieBorg", beschriftet.

Warum das Ganze? Durch die Beigaben wollen die trinkwütigen US-Studenten einerseits verhindern, dass ihre Mische zu stark nach Alkohol schmeckt, andererseits wollen sie durch die Elektrolyte dem Kater am nächsten Morgen vorbeugen. In der Realität klappt das allerdings nicht.

Wie der DailyStar am Mittwoch berichtete, kam es im Vorfeld des "Springbreaks" zu einer wilden Party an einer Universität in Massachusetts, bei der mehrere Studenten - teilweise minderjährig - aufgrund ihrer "Borgs" ins Krankenhaus eingeliefert wurden.