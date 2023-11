Pilot fliegt das letzte Mal vor seinem Ruhestand: Was er dann tut, rührt viele zu Tränen

"Sie begleiten mich auf meinem Ruhestandsflug nach 32 Jahren bei American Airlines", sagte er in seiner Rede, die auf TikTok geteilt und bereits millionenfach angeschaut wurde.

In der American-Airlines-Maschine saß ein Großteil seiner Familie, die an seiner Seite sein wollte.

"Wenn ich etwas emotional werde, verzeihen Sie mir das bitte", sagte Jeff Fell, der Pilot des American-Airlines-Fluges 2561, nachdem er sich seinen Passagieren ganz gewöhnlich vorgestellt und über das Wetter im Zielflughafen in Chicago (USA) informiert hatte.

Die American-Airline-Maschine von Jeff Fell unter der Wasserfontäne der Flughafenfeuerwehr. © Screenshot/TikTok/realjharrison

Der Kapitän fuhr fort und sagte mit Tränen in den Augen zu seiner anwesenden Familie: "Vielen Dank, dass ihr heute Abend zu mir gekommen seid und diese denkwürdige Zeit in meinem Leben feiert. Ich liebe euch alle."

Unter Applaus und noch mehr Tränen in den Augen fuhr er mit seiner Rede fort, die er auf einem Zettel vorbereitet hatte.

Er bedankte sich bei seiner Frau Julie, die für ihn in der langen Zeit ein Fels im Leben war. "Ich liebe dich und freue mich auf das nächste Kapitel in unserem Leben. Und herzlich willkommen an Bord", schloss der Pilot unter tosendem Beifall.

Aber es wurde nicht weniger emotional für den Piloten. Denn der Flughafen-Feuerwehr des Flughafens in Charlotte (North Carolina/USA) stand vor dem Abflug Spalier und grüßte den nun Ex-Piloten mit einer gigantischen Wasserfontäne.