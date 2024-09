Influencerin (†26) stürzt aus fünftem Stock und stirbt

Weltweite Bekanntheit hatte Aykut mit einem Video erlangt, in dem sie eine Hochzeit ohne einen Bräutigam feierte. Der virale Clip war sogar im Fernsehen zusehen.

Nur wenige Stunden vor dem Vorfall schrieb die Türkin besorgniserregende Zeilen auf Instagram: "Ich habe meine Energie gesammelt, aber ich schaffe es nicht, zuzunehmen. Ich verliere jeden Tag ein Kilo. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich muss dringend zunehmen."

Die zuständigen Behörden ermitteln in dem Fall, hieß es. Laut dem Bericht soll es sich bei dem tragischen Sturz um einen Unfall handeln.

Wie unter anderem der Mirror berichtet, sei die junge Frau aus dem fünften Stock eines Luxusapartments gestürzt. Ihre Leiche habe man bereits am Montag im Istanbuler Stadtteil Sultanbeyli gefunden.

Die 26-Jährige hatte sich in den vergangenen Jahren eine riesige Fangemeinschaft aufgebaut. Auf TikTok hat sie eine Million Follower, auf Instagram folgen ihr mehr als 223.000 Menschen.

Demnach war auch auf Social Media die Anteilnahme an ihrem Tod groß. "Ruhe in Frieden, möge dein Platz der Himmel sein", drückte beispielsweise ein Follower sein Beileid in einem Kommentar aus.

Dem Bericht zufolge soll Aykut in ihrer Heimatstadt Bursa beerdigt werden.