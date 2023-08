"Spirituelle Reise" - Yogalehrerin zieht in den Dschungel: Nun müssen ihre Kinder in einem Zelt aufwachsen

Eine Australierin zog mit ihren Kindern in den Dschungel und wohnt jetzt in einem Zelt. Doch mit der Selbstversorgung will es noch nicht recht klappen.

Von Clemens Grosz

Mona Mona (Australien) - Lucy Aura hatte genug vom Trubel der Großstadt, teuren Mieten und nervigen Nachbarn. Die Yogalehrerin zog es in den Dschungel Australiens. Nun lebt sie dort mit ihren Kindern in einem Zelt, pflückt Magic Mushrooms und fühlt sich eins mit Mutter Natur. Doch mit der Selbstversorgung will es noch nicht recht klappen.

Yoga-Lehrerin Lucy Aura hat im Dschungel mit ihren beiden Kinder das große Glück gefunden. © Montage: TikTok/ lucyaura8 Endlich kann sie leben, wie sie will, denn Aura hat ihr Glück gefunden. Vor sechs Monaten zog die Australierin mit zwei Kindern im Grundschulalter auf eine Lichtung im Dschungel Nordaustraliens. Dort leben die drei nun in einem Zelt und ernähren sich von allem, was der Wald so hergibt. Denn im Dschungel könne man die "Energie" einfach besser spüren, schwärmte die Yogalehrerin anfangs noch auf TikTok. Im Großen und Ganzen habe sie alles, was sie brauche: Früchte aus dem Wald, ein Lagerfeuer, ihre Yogamatte, Internet. Zurück in die Großstadt will sie deshalb nicht mehr.

Steigende Mietpreise und ihr toxischer Ex zwangen sie zum Leben im Dschungel, schildert Lucy. Mittlerweile weiß sie: "Das war genau die richtige Entscheidung, auch für meine Kinder." Diese würden nämlich die Romantik zwischen Lianen und Papageien "wirklich lieben". Die alleinerziehende Mutter sagt: "Wir verbringen die meiste Zeit zusammen und sind voll und ganz in die Natur eingetaucht." Lucy beteuert: Die Kinder gehen trotz der enormen Distanz weiterhin zur Schule, sie selber könne von Yogastunden, die sie im Internet feilbietet, gut leben. Über die kleinen Entbehrungen sieht sie freilich hinweg. Stolz berichtet Lucy auf TikTok: "Wir waschen uns mit Schwämmen, haben eine Campingtoilette und pflanzen unsere eigene Nahrung an."

TikTok: So lebt die Influencerin in ihrem Dschungel-Camp

Ihre Kinder lieben es, ist die Influencerin überzeugt. Außerdem weiß sie, wie man sich im Wald von Früchten ernährt. © Montage: TikTok/ lucyaura8

Im Dschungel geht Lucy Aura hin und wieder auf "spirituelle Reisen"