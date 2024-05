Krebskranke TikTokerin hinterlässt Fans letztes Video: "Meine Reise ist zu Ende"

Kimberley (†31) starb am Mittwoch und verabschiedete sich in einem Video von ihren TikTok-Fans. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/cancerpatientmd

Im Jahr 2021 änderte sich das Leben von Kimberley Nix schlagartig, als sie die Diagnose pleomorphes Sarkom am linken Bein erhielt. Die damals 28-Jährige war mitten in ihrer Facharztausbildung für Innere Medizin an bösartigem Krebs erkrankt.

Statt sich zurückzuziehen, wollte Kimberley um jeden Preis kämpfen. "Ich habe im Moment eine Sache in meinem Leben, die schwierig ist. Ja, es ist ernst, aber es ist nur eine Sache", so die Kanadierin in einem Interview mit "People" im April.

Auf Instagram und TikTok nahm sie ihre Follower mit auf ihre schwere Reise. Unter dem Namen "cancerpatientmd" zeigte Kimberley ihren Alltag als Krebspatientin, nahm ihre Fans mit zu Therapien und betrieb Aufklärung.

Obwohl die 31-Jährige vor Lebensfreude und Optimismus strotzte, hatte ihr Körper scheinbar andere Pläne. Trotz unzähliger Therapien wuchs das Sarkom rasant schnell: "In etwas mehr als einer Woche entwickelte es sich von einer Erbse zu einem Golfball."