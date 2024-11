TikTok wird ihr zum Verhängnis: Bekannte Luxus-Influencerin beim Klauen im Supermarkt erwischt

Influencerin Marlena Velez (22) setzt sich bei TikTok gerne in Szene. © Montage: TikTok/marlenavelezz

Bei TikTok zeigte die Hausfrau gerne ihr glamouröses Leben vor. Doch damit dürfte jetzt wahrscheinlich Schluss sein.

Nun wurde die bekannte Influencerin Marlena Velez von der Polizei des Ladendiebstahls überführt, berichtet die "Fort Myers News-Press".

Laut der Polizei von Cape Coral wurde man am vergangenen Mittwoch in eine Filiale der Supermarktkette Target gerufen. Dem Ladendetektiv zufolge packte eine Kundin reichlich Waren in den Warenkorb. An der Selbstbedienungskasse angekommen, scannte die Dame jedoch einen gefälschten Barcode ein und zahlte so nur einen Bruchteil des Warenwerts.

Insgesamt, so sagt es die Polizei, stahl die zunächst unbekannte Frau 16 Gegenstände - Kleidung und Haushaltswaren - im Gesamtwert von knapp 480 Euro.

Ein Foto der dreisten Barcode-Fälscherin wurde auf den Social-Media-Kanälen der Polizei veröffentlicht, die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Schließlich wandte sich ein anonymer Tippgeber an die Ermittler, konnte die Ladendiebin zweifelsfrei als Marlena Velez identifizieren.