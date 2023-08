TikTok-Zwillinge gehen getrennte Wege: "dankbar für die letzten acht Jahre"

Plötzlich sei es ganz schnell gegangen. "Auf einmal hatten wir am ersten Tag 1000 Follower und für uns war das damals übel viel. Und da hat das angefangen", lacht Lena.

So wie bei vielen TikTok-Stars war ihr Erfolg ein Zufall. "Früher hieß die App noch Musical.ly und dann hat Lisa angefangen alleine Videos zu drehen", erinnert sich Lena. Der erste gemeinsame Clip sei dann auf einem anderen Kanal repostet worden und viral gegangen.

Dies verkündeten Lisa und Lena Mantler (beide 21) am Freitag auf Instagram. "Lena und ich beginnen mit unserer eigenen Karriere", schreiben die Zwillinge. Sie seien so unterschiedlich und es sei nun an Zeit, sich auf sich selbst zu konzentrieren und eigene Wege zu gehen.

Unter anderem traten die Influencerinnen Lisa und Lena bei der ZDF-Show "Wetten, dass..?" mit Thomas Gottschalk (73) auf. © Philipp von Ditfurth/dpa

Lisa und Lena traten in den vergangenen Jahren aus der TikTok-Blase heraus und waren unter anderem im Fernsehen sowie in einem Kino-Film zu sehen. In einem gemeinsamen Video reflektieren die Zwillinge ihre bisherige Reise.

"Wir haben so viel erlebt. Wir durften überall reinschnuppern, das auch noch zu zweit", erinnert sich Lisa. Auch ihre Familie und Freunde hätten immer hinter den TikTok-Stars gestanden. "Wir waren nie alleine und das ist echt schön", so Lisa.

"Wir wussten, dass wir jetzt nicht unser Leben lang zusammenarbeiten werden. Jetzt ist es einfach an der Zeit", findet Lisa. Lena erwidert: "Natürlich ist das auch ein bisschen traurig. Aber wir haben schon ganz lange die typischen Lisa-und-Lena-Videos nicht mehr gemacht."



"Wir freuen uns auf diese neue Reise und sind so dankbar für die letzten 8 Jahre! Vielen Dank für all Ihre Unterstützung! 🥹♥️", so die Schwestern.