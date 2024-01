Was ist Klischee, was stimmt? TikTok-Star parodiert Deutsche und bringt Millionen zum Lachen

Was TikTok-Star Liam Carpenter (27) tut, ist mehr als nur pure Unterhaltung, es hat sogar Spuren von echter Völkerverständigung.

Von Simon Schwenk

Crailsheim - Es gibt ihn doch noch, den guten alten britischen Humor. Was TikTok-Star Liam Carpenter (27) tut, ist mehr als nur pure Unterhaltung, es hat sogar Spuren von echter Völkerverständigung.

Liam Carpenter (27) hat sich auf TikTok eine ganz besondere Herausforderung gesucht. © Marijan Murat/dpa Sobald der 27-Jährige aus dem schwäbischen Crailsheim sein Handy zückt, schießen vor allem seinen deutschen Fans Lachtränen ins Gesicht.

Mit unverkennbarem, deutschem Akzent beginnt der junge Mann in aller Regelmäßigkeit seine Show mit den Worten "In Germany we don't say" (dt. "in Deutschland sagen wir nicht"), gefolgt von einem typischen Klischee über Deutsche. Dank seiner kurzen Clips, die in den sozialen Medien viral gehen, konnte er in den vergangenen drei Jahren stolze 2,2 Millionen Follower für sich gewinnen. Dabei kommen sämtliche Themen des Alltags zur Sprache, darunter vielfach Banalitäten wie Pfand wegbringen, Stoßlüften, Mülltrennung oder der monatliche Ärger über die hohe Stromrechnung.

Content Creator Liam Carpenter: Schon sein erstes Video ging durch die Decke

TikTok-Star Liam Carpenter (27) hat sich ins Herz der Deutschen parodiert. © Marijan Murat/dpa In erster Linie nimmt der ehemalige Basketballprofi der Crailsheim Merlins die Deutschen mit ihren vermeintlich unverwechselbaren Gewohnheiten aufs Korn, die hin und wieder selbst hierzulande für eine erkenntnisreiche Lektion sorgen.

Wer wissen will, wie der Durchschnittsdeutsche zum Essen steht, ist auf dem Kanal des TikTokers also genau an der richtigen Stelle. Wir lernen: In Deutschland sagen wir nicht: "Wow, das ist köstlich", sondern: "Für den Preis kann man nicht meckern". Doch nicht nur die deutsche Sparsamkeit hat es auf die Hitliste geschafft, sondern auch die Pingeligkeit oder Überempfindlichkeit kommen humorvoll zum Vorschein.