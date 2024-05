TikTokerin verprügelt Sohn vor laufender Kamera - und droht mit seinem Tod!

Eine TikTokerin hat ihren Sohn vor laufender Kamera misshandelt. (Symbolbild) © 123rf/ia64

Es sind alarmierende Bilder, die die Anhänger der polnischen TikTokerin Angielika nicht länger ertragen konnten.

In einem Livestream auf ihrem Kanal ging die 29-Jährige, die mit ihrem vierjährigen Sohn Eryk in Deutschland lebt, im Drogen- und Alkoholrausch auf ihr Kind los, schrie den Vierjährigen an und drohte sogar damit, sich und den Jungen "aufzuhängen".



Während ihr Sohn unter anderem eine Tracht Prügel kassierte, hing die Dreifachmutter an der Flasche, warf Tabletten ein und kokste - und das alles vor laufender Kamera.

Für viele Zuschauer des Livestreams zu viel: Sie meldeten das besorgniserregende Verhalten der Frau der Polizei, woraufhin die Behörden nach einem Bericht des polnischen Privatsenders TVN sofort reagierten.

Inzwischen sei das Jugendamt in den Fall eingeschaltet und betreue die Familie. Für den kleinen Eryk, der im Gegensatz zu seinen beiden Geschwisterkindern immer noch bei seiner Mutter lebt, bestehe keine Gefahr mehr, ergaben die Recherchen des Senders.