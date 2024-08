Tochter von TikTok-Star stirbt mit nur fünf Wochen

David und seine Jessica hatten sich so sehr auf ihr erstes Kind gefreut. Nun ist ihre Tochter tot. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/totouchanemu (2)

In einem sehr emotionalen Video, welches David kürzlich auf Instagram und TikTok postete, teilte er mit, dass seine erst vor kurzem geborene Tochter bereits am 27. Juli verstorben sei.

"Sie war fünf Wochen alt, als sie vor einer Woche um Mitternacht verstarb", so der Influencer in seinem anderthalb minütigen Clip. Tochter Lily erblickte am 21. Juni 2024 das Licht der Welt. Woran das Kind starb, verriet David allerdings nicht.

Um den plötzlichen Tod ihres gemeinsamen Babys zu verarbeiten, werden er und seine Frau Jessica noch mehr Zeit benötigen. "Ich habe alle Tränen geweint, die ich nur weinen kann. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich wünsche das niemandem."

An seine Fans richtet David nur eine Bitte: "Umarmt einfach eure Kleinen, drückt sie ganz fest für mich".

Die Beerdigung soll am 6. August (Ortszeit) in Texas (USA) stattfinden. "Wenn ihr Karten oder Blumen schicken wollt, dann tut das gern", so der leidenschaftliche Gamer weiter.