Unmenschliches Talent: Kellnerin begeistert mit krassem Robot-Style

Die Bewegungen und die Art und Weise, wie diese Kellnerin serviert, erinnern sehr stark an einen Roboter. © Screenshot/TikTok/jerrrbear_

Eine weibliche Bedienung geht ihrem Job in einem Restaurant nach und serviert der Kundschaft ein leckeres Gericht. So weit, so normal!

Was am nachfolgende Fall jedoch ungewöhnlich ist, sind vor allem die verdächtigen Bewegungen der Kellnerin sowie der roboterartige Gesamteindruck, den der auf TikTok verbreitete Clip vermittelt.

Nach Informationen der "Jiupai News" soll es sich bei besagter Frau um eine 26-Jährige namens Qin handeln - und damit steht fest: Die Bilder stammen von einem Profi und eben nicht von einem Roboter.

Schon bei der Begrüßung ihrer Kunden, spätestens aber beim Ausschenken von Tee und Essen, wirkt das Verhalten der jungen Dame auf den ersten Blick geradezu unmenschlich.

Ihre motorischen Fähigkeiten, die Disziplin und Konsequenz ihrer Handlungen wirken so detailliert einstudiert, dass sich nicht nur die Gäste im Restaurant verwundert ihre Augen reiben.