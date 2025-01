Geschwister stellen altes Familienfoto nach: Reaktion der Eltern ist zum Brüllen

Tawnya (u.l.) und ihre Geschwister haben ein altes Kinderfoto nachgestellt. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/@emmrycloth2 (2)

Um ihren Eltern Debbie und Rick an ihrem Hochzeitstag ein kleines Lächeln ins Gesicht zu zaubern, ließ die Modedesignerin ihrer Kreativität freien Lauf.

Bei einem Besuch in ihrem alten Zuhause fiel ihr ein Familienbild aus den 80er-Jahren in die Augen. "Das Originalfoto wurde vor 34 Jahren aufgenommen und zeigt meine Geschwister und mich - im Alter von fünf, neun, 14 und 16 Jahren, in kompletter 80er-Mode", erzählt Tawnya in einem TikTok-Video.

Gemeinsam mit ihren Geschwistern Jason, Joreen und Kimberley beschloss die Amerikanerin, das Foto auf witzige Art und Weise nachzustellen.

So schmiss sich das Quartett in selbst genähte 80er-Klamotten und ließ sich noch einmal so ablichten. Den ulkigen Schnappschuss rahmten die Geschwister anschließend ein und schenkten ihn ihren Eltern.