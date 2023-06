Während Tochter auf Klassenfahrt ist: Was die Mutter mit dem Kinderzimmer macht, regt viele auf

Nachdem Mutter Snowenne das Zimmer ihrer Tochter gereinigt hatte, ist dieses nicht mehr wiederzuerkennen. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/snowenne_cleans

Grund dafür sind zwei Videos von Mutter Snowenne, in denen diese das Messi-Zimmer ihrer Tochter aufräumt. Weil sich ihr Kind gerade auf Klassenfahrt befindet, ergriff die TikTokerin ihre Chance, um den eingesauten Raum wieder auf Vordermann zu bringen.

Der Anblick des Kinderzimmers ist in der Tat nicht sehr appetitlich. In den beiden Clips ist zu sehen, wie viel Chaos wirklich herrscht. Neben Essensresten in allen Ecken tummeln sich Wäsche- und Müllberge auf dem veralteten Teppichboden.

"Es ist an der Zeit, das schmutzige Zimmer meiner Tochter in Angriff zu nehmen", schreibt die zweifache Mutter und legt direkt los.

Nachdem alles aufgeräumt und gesäubert wurde, streicht Snowenne sogar die Wände und einige Möbel neu. Das Endergebnis präsentiert die Zweifach-Mama in ihrem zweiten Clip und das kann sich wirklich sehen lassen.