Wegen Suchtgefahr: Münchner Realschule verbietet Zahnstocher auf gesamtem Gelände

München - Eine Meldung, die erst einmal für Verwirrung sorgen mag, aber auf den zweiten Blick absolut nachvollziehbar ist: Eine Münchner Realschule hat Zahnstocher auf dem gesamten Schulgelände verboten.

Eine Münchner Realschule hat Zahnstocher auf dem Schulgelände verboten. (Symbolbild) © 123rf/dtatiana

Zwar mag der eine oder andere sehr froh darüber sein, wenn die Heranwachsenden statt mit Kippe mit dem Zahnreiniger im Mundwickel Cowboy-artig über den Pausenhof schreiten.

Doch genau hier ist das Problem: Diese Zahnstocher sind nicht das, was man im ersten Moment erwartet.

Sie sind vermutlich noch nicht einmal direkt in Deutschland zu kaufen.

Es handelt sich um Nikotinzahnstocher, in denen bis zu sechs Milligramm des Suchtmittels stecken können – das wäre das Dreifache einer herkömmlichen Zigarette.

Dem Körper ist es relativ egal, ob er durch den Glimmstängel, Dampf-Alternativen, Kaugummis oder eben Zahnstocher süchtig wird: Der Effekt ist identisch.