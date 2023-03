Weil sie ihren Sohn in Frischhaltefolie einwickelten: Polizei nimmt Eltern das Kind weg!

USA - Es sollte ein harmloser Scherz sein, der nun dazu führte, dass die Polizei in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt einer Influencerin und jungen Mutter das Kind wegnahmen. Savannah Glembin ist am Boden zerstört und teilt ihre tränenreiche Reaktion auf TikTok .

Viele von Savannahs Followern sahen kein glückliches Kind, das Spaß an der Wickelaktion hatte. © Bildmontage/Screenshots: TikTok/savannahglembin , TikTok/_passionreed

Savannah und ihr Mann Hank wickelten ihren zweijährigen Sohn Gunner vom Hals abwärts in Frischhaltefolie ein. In Zeitlupe wird in dem TikTok-Clip abgespielt, wie der Junge versucht zu stehen und immer wieder umkippt. Sein Vater nimmt ihn hoch, nur ihm in mit dem Gesicht nach unten auf die Matratze zu legen.

"Ich habe ein Video gepostet, in dem mein Mann und mein Sohn spielen", erklärte Savannah ihren Followern mit glasigen Augen.

Millionen Menschen waren von den Aufnahmen verstört, vor allem auch weil Gunner alles andere als glücklich über seine Situation aussah. Das berichtete die "New York Post".

Kein Wunder also, dass der Vorfall innerhalb weniger Tage der Polizei und dem Jugendamt zugetragen wurde. Savannah hingegen beteuerte, dass ihr Sohn Spaß hatte, lächelte und lachte. Das Kind soll nur wenige Minuten in dem Plastik-Kokon gesteckt haben.

"Dieses Video war in gewisser Weise verzerrt [und führte dazu, dass] die Leute dachten, wir würden unser Kind missbrauchen", erklärte die junge Mutter, die den Clip mittlerweile von ihrem Account gelöscht hat.

"Aber er lachte und lächelte und es war nur eine lustige Sache, die Hank tat, weil Gunner an diesem Tag in den Ofen stieg und versuchte, eine Gabel in eine Steckdose zu stecken."