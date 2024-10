Rapper Zartmann über TikTok: "Wer sein Privatleben ausschlachtet, geht den falschen Weg"

Hamburg/Berlin - Eine TikTok-Music-Charts-Study zeigt, dass sich Trends, die auf der Plattform entstehen, später auch auf die Charts auswirken. Der Berliner Rapper Zartmann, zuletzt veröffentlichte er mit Ski Aggu (26) die Single "Wie du manchmal fehlst", ist in den sozialen Medien selbst sehr aktiv und sprach mit TAG24 über die Plattform und wie er mit ihr arbeitet.

Zartmann nutzt TikTok und Co. Dass man sein Privatleben auf der Plattform ausschlachten muss, um dort erfolgreich zu sein, glaubt der Musiker aber nicht. © IMAGO / Michaela Merk

TAG24: Müssen Künstler auf TikTok und Co. Einblicke in ihr Privatleben geben, um erfolgreich auf den Plattformen zu sein?



Zartmann: Nee, müssen sie nicht. Klar, wenn jemand Bock hat, das zu tun, dann bringt es vielleicht auch Klicks, aber wer anfängt, sein Privatleben auszuschlachten, um an Reichweite zu kommen, der geht, glaube ich, den falschen Weg.

TAG24: TikTok-Videos sind um einiges kürzer als ein dreiminütiger Song. Produziert man Musik inzwischen anders, um in diesen vorgegebenen Rahmen zu passen?

Im besten Fall nicht, sondern man macht die Musik, die einem gefällt und entweder es funktioniert auf TikTok oder eben nicht. Ich glaube, es ist der falsche Weg, seine Kunst immer an irgendwelche Dinge anzupassen, die vielleicht das Ganze bekannter machen. In dem Moment fängt man an, sich für mehr Reichweite zu verbiegen.

TAG24: Also ist es auch Glück, dass du gerade so gut mit deiner Musik in die Zeit passt?

Glück ist natürlich immer so ein Ding. Es ist unglaublich viel Zeit, die man investiert, ganz viel Leidenschaft. Wenn man über einen langen Zeitraum alles gibt und vielleicht auch ein bisschen Talent hat, dann kann das funktionieren.