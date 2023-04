19-jährige Deutsch-Palästinenserin in Israel an Einreise gehindert

Eine 19-jährige Deutsch-Palästinenserin wurde in Israel an der Einreise gehindert. (Symbolbild) © Nir Alon/ZUMA Wire/dpa

Die junge Frau aus Berlin beschrieb den Vorfall in einem Beitrag bei TikTok als demütigend und traumatisch.

Eine Sprecherin des israelischen Innenministeriums teilte am Donnerstag auf Anfrage mit, die Reisende habe einen geplanten Besuch in den palästinensischen Gebieten nicht ordnungsgemäß abgestimmt.



Die junge Frau selbst erzählte in dem Beitrag, sie sei in Berlin geboren und aufgewachsen. Sie studiere Jura an der Universität in Leipzig. Am 17. April sei sie nach Tel Aviv geflogen, um ihre Familie zu besuchen.

Nach einem Besuch im September vergangenen Jahres habe sie nicht mit Problemen gerechnet. Deshalb sei sie nicht darauf vorbereitet gewesen, "was in den 38 Stunden vom 17. bis 18. April passieren sollte".

Bei der Passkontrolle in Israel sei sie in einen separaten Bereich geschickt worden. Nach stundenlangem Warten sei sie zu ihrer palästinensischen Familie befragt worden.

Anschließend sei sie aufgefordert worden, einen Ausweisungsbrief zu unterzeichnen. Als sie fragte, warum sie als deutsche Staatsbürgerin ein solches Dokument unterzeichnen müsse, sei sie von einem israelischen Repräsentanten rassistisch beleidigt und bedroht worden. "Sie haben mich wie eine Kriminelle behandelt."