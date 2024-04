Grausame Propaganda: Hamas veröffentlicht Geisel-Video

Erschütternd: Dem jungen Mann geht es in Hamas-Geiselhaft offenbar alles andere als gut. © Telegram: Hamas

Der Propaganda-Clip, den die Radikalen im Netz verbreiten, zeigt die Geisel Hersh Goldberg-Polin, einen jungen Mann.

In dem etwa drei Minuten langen Hamas-Video sitzt dieser auf einem Plastikstuhl vor einem weißen Hintergrund, gibt zunächst seinen Namen, sein Alter und seinen letzten Wohnsitz an. "Seit fast 200 Tagen" sei er nun schon Geisel der Hamas, sagt er.

Dann hält der 24-Jährige mit tränenerstickter Stimme seinen linken Arm in die Kamera. Doch die Hand fehlt, wurde offenbar sorgfältig amputiert.

Höchstwahrscheinlich unter Zwang geht Hersh Goldberg-Polin mit scharfen Worten die israelische Regierung um Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (74) an, fordert deren Rücktritt und die Erfüllung der Hamas-Forderungen. Ganz so, wie es auch andere Hamas-Geiseln in ähnlichen Videos tun mussten.