Unser Geld für die Hamas? Deutschland zahlt wieder an umstrittenes Palästinenserhilfswerk

Nach den Gräueltaten der Terror-Organisation Hamas in Israel geriet die UNRWA in heftige Kritik. Nun will Deutschland die UNRWA wieder finanziell unterstützen.

Von Niklas Perband

Berlin/Gaza - Nach den Gräueltaten der Terror-Organisation Hamas geriet die UNRWA in heftige Kritik. Vorwürfe wurden laut, Mitarbeiter des UN-Palästinenserhilfswerks wären an dem Anschlag auf Israel am 7. Oktober vergangenen Jahres beteiligt gewesen. Nun will Deutschland die UNRWA dennoch wieder finanziell unterstützen.

Eine Schule der UNRWA in Gaza-City. © Omar El-Qattaa / AFP Nach dem Terror-Anschlag auf Israel setzte Deutschland, wie auch viele andere Länder, seine Zahlungen an das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) vorerst aus. Laut israelischen Sicherheitsbehörden sollen Mitarbeiter der Organisation an dem Massaker, das den derzeitigen Krieg im Nahen Osten auslöste, beteiligt gewesen sein. Schon seit 2004 ist bekannt, dass Hamas-Mitglieder bei der UNRWA angestellt sind, wie der damalige Chef des Hilfswerks selbst zugab. Doch ein neuer Bericht der von den Vereinten Nationen eingesetzten "Independent Review Group" unter der Leitung der ehemaligen französischen Außenministerin Catherine Colonna will keine Beweise für die Verwicklung von UNRWA-Mitarbeitern in den Terror-Anschlag gefunden haben. Israel Krieg SWR-Moderatorin boykottiert israelische Produkte und löst Shitstorm aus! Das Auswärtige Amt (AA) kündigte deshalb am heutigen Mittwoch an, dass "die Bundesregierung die Zusammenarbeit mit UNRWA in Gaza in Kürze fortsetzen" werde, wie es auch schon viele andere Nationen getan hätten.

Kritik an UNRWA: Auswärtiges Amt stellt Bedingungen für weitere Zahlungen