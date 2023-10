Angriff auf Israel im Liveticker: Zweite Phase des Gaza-Kriegs hat laut Netanjahu begonnen

Fortsetzung des Artikels laden

28. Oktober, 15.51 Uhr: Starlink soll laut Musk bei Kontakt zu Hilfsorganisationen in Gaza helfen

Tech-Milliardär Elon Musk (52) will nach eigenen Angaben mithilfe des Satelliten-Kommunikationssystem Starlink seiner Firma SpaceX dabei helfen, die derzeit unterbrochene Kommunikation zu international anerkannten Hilfsorganisationen im Gazastreifen wieder herzustellen. "Starlink wird die Konnektivität zu international anerkannten Hilfsorganisationen in Gaza unterstützen", kündigte Musk am Samstag auf der Plattform X an. Details nannte er nicht. Musk antwortete auf einen Beitrag der linken Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez, die zuvor angeprangert hatte, dass die Unterbrechung der Kommunikation zur Bevölkerung in Gaza nicht hinnehmbar sei. Journalisten, medizinisches Personal und humanitäre Hilfe und unschuldige Zivilisten seien gefährdet.

28. Oktober, 15.25 Uhr: Neue Gefechte an Israels Grenze zum Libanon

Die Geschosse seien in offenen Gebieten eingeschlagen. Die israelische Armee habe zurückgeschossen und militärische Einrichtungen der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah angegriffen. Zuvor hatte das Militär mitgeteilt: "Eine Terrorzelle hat versucht, Antipanzerraketen vom Libanon aus auf den Norden Israels zu schießen." Die Angreifer seien mit einer Drohne beschossen worden. An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon kommt es seit Beginn des Gaza-Kriegs zunehmend zu Zwischenfällen. Auf beiden Seiten gab es bereits Todesopfer. Die Hisbollah-Miliz meldete seit Beginn der jüngsten Konfrontationen mindestens 52 Tote in den eigenen Reihen. Außerdem starben sechs militante Palästinenser im Südlibanon. Auf der israelischen Seite wurden nach Medienberichten bislang sieben Soldaten und ein Zivilist getötet.

28. Oktober, 15 Uhr: Viele Tausend Menschen bei pro-palästinensischem Protest in London

Fotos zeigten eine große Menschenmenge, auf Videos in sozialen Medien war zu sehen, wie sie langsam durch die britische Hauptstadt zog. Die Polizei erwartete rund 100.000 Teilnehmer bei der Demonstration, bei der nach Angaben der Nachrichtenagentur PA eine Waffenruhe im Gaza-Krieg gefordert werden sollte. In anderen britischen Städten wie Manchester und Glasgow waren ebenfalls Kundgebungen geplant.

Die Teilnehmer im Londoner Stadtzentrum riefen diesmal nach PA-Angaben erneut die umstrittene Parole "From the River to the Sea, Palestine will be free". Innenministerin Suella Braverman (43) hatte den Slogan als antisemitisch kritisiert und erklärt, er werde von vielen als Aufruf zur Zerstörung Israels verstanden. Außenminister James Cleverly (54) forderte die Protestteilnehmer vorab auf, sich Desinformation und Manipulation bewusst zu sein. Damit ging er auf Berichte ein, wonach der Iran versuche, die Stimmung auf den Kundgebungen anzuheizen und dadurch Zwietracht zu säen.

Die britische Polizei erwartete 100.000 Demo-Teilnehmer. © Jordan Pettitt/PA Wire/dpa

28. Oktober, 14.34 Uhr: TV: Israelische Ärzte retteten Hamas-Chef Sinwar 2004 das Leben

Ein Arzt, der den Hamas-Chef Jihia al-Sinwar während dessen Haft in Israel häufig behandelt hat, bedauert heute, dass israelische Mediziner ihm damals das Leben gerettet haben. Juval Biton erzählte dem israelischen TV-Sender Channel 12, er sei damals für die Zahnbehandlung von Sinwar und anderen Hamas-Häftlingen zuständig gewesen. Sinwar, 1962 geboren, habe während der Haft einen eitrigen Hirnabzess gehabt, erinnerte Biton sich. "Wenn er geplatzt wäre, hätte er sich verabschieden können", sagte Biton. "Israelische Ärzte retteten sein Leben." Heute bedauere er dies zutiefst. "Dass wir sein Leben gerettet haben, hat Hunderten von Kindern und alten Leuten das Leben gekostet", sagte Biton mit Tränen in den Augen. Israel habe sich lange Illusionen gemacht und die Gefahr durch den Feind im Gazastreifen unterschätzt. Biton erzählte, Sinwar habe bereits im Gefängnis seine Führungsrolle innerhalb der Hamas aufgebaut. "Er war bereit, für seine Grundsätze jeden Preis zu bezahlen." Der heutige Hamas-Chef saß mehr als zwei Jahrzehnte in israelischer Haft und lernte im Gefängnis auch Hebräisch.

Hamas-Anführer Jihia al-Sinwar bekam von israelischen Ärzten vor Jahren das Leben gerettet. © Mohammed Talatene/dpa

28. Oktober, 14.25 Uhr: Erneuter WHO-Appell für humanitäre Feuerpause im Gazastreifen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Konfliktparteien im Gaza-Krieg erneut zu einer dringend benötigten Feuerpause aufgerufen. Berichte über Bombardierungen in der Nähe großer Krankenhäuser gäben Anlass zu großer Sorge. Die WHO bekräftigte, es sei unmöglich, Patienten zu evakuieren, ohne ihr Leben zu gefährden. Kliniken im gesamten Gazastreifen seien aufgrund der bisher Verletzten bereits ausgelastet und könnten den dramatischen Anstieg der Patientenzahlen nicht verkraften, während sie gleichzeitig Tausende von Zivilisten beherbergten, teilte die WHO am Samstag mit. Während des nächtlichen Vorstoßes israelischer Truppen in den Gazastreifen sei es zu einem totalen Kommunikations- und Stromausfall für Gesundheitspersonal, Patienten und Zivilisten gekommen.

28. Oktober, 13.12 Uhr: WHO und Hilfsorganisationen verlieren Kontakt zu Mitarbeitern in Gaza

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat keinen Kontakt mehr zu Mitarbeitern, Gesundheitseinrichtungen und anderen Partnern im Gazastreifen. Das schrieb WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitagabend auf der Plattform X. Wegen der "Belagerung" mache er sich große Sorgen um deren Sicherheit und die unmittelbare Gesundheitsgefährdung von gefährdeten Patienten. Auch das UN-Kinderhilfswerk Unicef, das UN-Entwicklungsprogramm UNDP und das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) haben nach eigenen Angaben keinen Kontakt mehr zu ihren Kollegen in Gaza. Unicef-Exekutivdirektorin Catherine Russell schrieb auf X: "Ich mache mir große Sorgen um ihre Sicherheit und eine weitere Nacht unaussprechlichen Grauens für 1 Million Kinder in #Gaza."

28. Oktober, 13.07 Uhr: Prosor fordert klarere Haltung Deutschlands zu Israel und zur Hamas

Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor (65), hat die Bundesrepublik aufgefordert, seinem Land bei den Vereinten Nationen klar den Rücken zu stärken. "Wir brauchen Deutschlands Unterstützung bei der UNO", sagte Prosor am Samstag in einem Grußwort zum Landesparteitag der nordrhein-westfälischen CDU in Hürth. Sich bei einer Abstimmung zu enthalten, "weil man nicht direkt sagen kann, dass Hamas für dieses grausame Massaker verantwortlich ist, ist nicht genug", kritisierte er. So langsam gehe die Diskussion in Richtung einer Täter-Opfer-Umkehr mit einer "Delegitimierung und Dämonisierung von Israel", warnte Prosor. Niemand dürfe bei der Beurteilung der Hamas naiv sein. Die Ideologie der Hamas sei lange verharmlost worden, sagte Prosor. Wenn auf den Straßen Berlins skandiert werde "Free Palestine from the river to the sea", dann sei das keine Meinungsfreiheit, sondern die Aufforderung zum Genozid am jüdischen Volk, sagte Prosor.

28. Oktober, 12.54 Uhr: Deutsch-Israelische Gesellschaft kritisiert deutsche UN-Enthaltung

Die Deutsch-Israelische Gesellschaft hat die Enthaltung Deutschlands bei einer Abstimmung über eine UN-Resolution zur humanitären Lage in Gaza scharf kritisiert. "Wie kann Deutschland sich bei einer UN-Resolution enthalten, die als alleiniges Ziel hat, Israels Recht auf Selbstverteidigung zu delegitimieren? Deutschland hätte klar mit Nein stimmen sollen", sagte der Präsident der Gesellschaft, Volker Beck (62), laut Mitteilung vom Samstag. Die UN-Vollversammlung in New York hatte am Freitagabend eine Resolution zur Verbesserung der humanitären Situation und für eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen verabschiedet. 120 Länder stimmten dafür, 14 dagegen, 45 enthielten sich, darunter Deutschland.

Volker Beck (62), Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG), kritisiert die deutsche UN-Enthaltung. © Andreas Arnold/dpa

28. Oktober, 11.53 Uhr: Berliner Polizei geht gegen pro-palästinensische Demonstrationen vor