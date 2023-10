Baerbock richtet sich mit "Gebot der Menschlichkeit" an Hamas: Gibt's noch Hoffnung für die Geiseln?

Berlin/Kairo - Außenministerin Annalena Baerbock (42, Grüne) hat nach Krisengesprächen in Ägypten eindringlich an die islamistische Hamas appelliert, alle aus Israel verschleppten Geiseln freizulassen.

Annalena Baerbock (42, Grüne) traf sich in Kairo mit ihren Außenminister-Kollegen. © dpa/Gehad Hamdy

Der Bundesregierung seien acht Fälle von deutschen Staatsangehörigen unter den Verschleppten bekannt, darunter die meisten Doppelstaatler, sagte die Grünen-Politikerin am Samstag nach einem Treffen mit ihrem ägyptischen Kollegen Samih Schukri (70) in der Hauptstadt Kairo.

Man nutze alle Kanäle, "um Informationen zu bekommen, in wessen Händen die Geiseln sind und um alles dafür zu tun, dass diese unschuldigen Menschen freigelassen werden", ergänzte die Bundesaußenministerin.

Bei ihrem Besuch in Israel am Freitag habe sie darüber intensiv mit den Angehörigen gesprochen, sagte Baerbock. Die Lage der Geiseln habe auch im Mittelpunkt ihrer Gespräche in Ägypten gestanden.

Die Bundesaußenministerin hatte sich in Kairo auch mit dem türkischen Außenminister Hakan Fidan (55) und mit dem Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Aboul Gheit (81), getroffen.

Details aus den Gesprächen wurden zunächst nicht bekannt. Am Nachmittag flog Baerbock zurück nach Berlin.