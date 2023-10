Deutsche (22) von Palästinensern verschleppt: Kein Lebenszeichen - Mutter erkennt ihre Tochter in Video

Shani Louk war auf einem Natur-Festival, als palästinensische Terroristen der Hamas das Fest stürmten. Die 22-Jährige ist deutsch-israelische Doppelstaatsbürgerin. © Screenshot Instagram/shanukkk (2)

Der reglose Körper der Frau wurde - unter dem Jubel Tausender Palästinenser - von den Hamas-Terroristen auf der Ladefläche eines Pickups durch die Straßen gefahren, berichtet die New York Post. Sie trug nur ein knappes Oberteil und eine kurze schwarze Hose sowie schwarze Stiefel.

Ob sie zu diesem Zeitpunkt am Leben war, ist unklar. Fest steht jedoch, dass Shani Louk zu den Hunderten Opfern in Israel gehört, die bei einem Rave in der Wüste von den Terroristen grausam angegriffen wurden - während sie für den Frieden tanzten.

Als sich die ersten beunruhigenden Aufnahmen der Gewalt in den sozialen Medien verbreiteten, erkannten Familienmitgllieder von Louk die junge Frau. In einem Video riefen bewaffnete Terroristen "Allahu Akbar", arabisch für "Gott ist groß", als sie ihren Körper herumführten.

Als der Familie klar wurde, dass es der Hamas gelungen war, die Grenze vom Gazastreifen auf israelisches Gebiet zu durchbrechen, versuchten sie, Shani telefonisch zu erreichen, sagte ihr Cousin, Tom Weintraub Louk. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie das Video von Shani noch nicht gesehen und waren beunruhigt, weil sie nicht antwortete.

Später entdeckte eine andere Cousine im Internet Aufnahmen von Shani, deren lebloser Körper von bewaffneten Militanten auf der Ladefläche des Lastwagens umringt war. Ein Hamas-Kämpfer legte sein Bein über ihre Taille, während ein anderer einen Teil ihrer Dreadlocks packte. Ihre Beine waren auf der Ladefläche des Lastwagens unnatürlich ausgebreitet.

Die Eltern von Shani Louk sahen sich das Video an, um zu bestätigen, dass es sich um ihre Tochter handelte, berichtete die Washington Post. Sie hätten ihre Tochter an ihren Tätowierungen und den langen Dreadlocks erkannt. Es ist nicht bekannt, ob Shani tot ist und wo sie sich befindet. Jedoch häufen sich in den sozialen Netzwerken Meldungen, dass die Frau nicht mehr am Leben sei.