Familie mit Baby weiter in Gewalt von Terroristen: Hamas gibt jüngste Geisel trotz Feuerpause nicht frei

Gaza - Viele Angehörige von Geiseln können während der Feuerpause zwischen Israel und Gaza aufatmen, denn nach und nach kehren ihre Familienmitglieder nach Hause zurück. Weniger glücklich ist das Schicksal von Familie Bibas, inklusive des vierjährigen Sohnes Ariel und dem gerade einmal zehn Monate alten Baby Kfir. Sie wurden offenbar an eine andere Terror-Organisation "weitergereicht".

Yarden Bibas (l.) mit seiner Frau Shiri (M.) und den gemeinsamen Kindern Kfir (v.l.) und Ariel (v.r., 4.). © Screenshot: Facebook/Yifat Zailer

Kfir Bibas ist gerade einmal zehn Monate alt und geht bereits durch die Hölle. Sein einziger Lichtblick in der Gefangenschaft ist wohl die Tatsache, dass er beide Eltern und seinen großen Bruder bei sich hat.

Die vierköpfige Familie wurde am 7. Oktober von den Hamas entführt und lebt seitdem in Gefangenschaft. Ein Video, das in den sozialen Medien geteilt wurde, zeigt, wie Mutter Shiri Silberman-Bibas ihre Söhne Ariel (4) und Kfir umklammert.

Wie die Zeitung New York Post berichtet, wird die Familie trotz Feuerpause und Austausch von Geiseln mit Gefangenen wohl vorerst nicht freigelassen.

Avichay Adraee (41), ein Sprecher der israelischen Verteidigungsstreitkräfte, gab am gestrigen Montagabend über X/Twitter bekannt, dass die Hamas die Familie an eine andere palästinensische Terror-Organisation übergeben haben soll.