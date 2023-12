Hamas-Minister rechnet ab: So irre ist Terrorfürst Yahya Sinwar wirklich

Für ihre barbarischen Taten gebe es keine Rechtfertigung. "Was sie getan haben, ist unbegreiflich, widerspricht der Vernunft, der Religion und dem Intellekt", beklagt Al Mansi im Verhör. Die Massaker an unschuldigen Zivilisten seien "Wahnsinn", "Ketzerei" und "die Antithese zum Islam".

Bis vor wenigen Tagen verantwortete Youssef Al-Mansi (71) noch die Kommunikationsinfrastruktur und den Wohnungsbau im Gazastreifen. Am 5. Dezember ergab er sich der vorrückenden israelischen Armee. Nun veröffentlichte der Geheimdienst Shin Bet Videos, die dem Portal Ynet vorliegen und den hochrangigen Hamas-Funktionär im Verhör zeigen.

Hamas-Minister bei einer Kundgebung. Ihr Regime ist nun am Ende. Doch wer soll künftig die fast zwei Millionen Gaza-Palästinenser regieren und den Wiederaufbau managen? (Archivbild 2017) © Mahmud HAMS / AFP

"Ich habe niemanden gesehen, der Sinwar unterstützt, niemand mag ihn. Manche Leute beten Tag und Nacht, dass Gott uns von ihm befreit", ist Al Mansi überzeugt.

"Mein Rat an die Menschen in Gaza ist, sich Sinwars Gruppe entgegenzustellen; wir müssen sie loswerden. Sie sind direkt verantwortlich."

Der Wohnungsbauminister hat mit der Hamas gebrochen und dem Terror abgeschworen. "Die Erfolge der Hamas sind das Töten und die Zerstörung von mehr als 60 Prozent der Gebäude, der Infrastruktur, der Straßen und der öffentlichen Einrichtungen."

Der Gazastreifen liegt nun in Schutt und Asche, die Situation sei prekär. "Es gibt kein Essen, kein Trinken, kein Wasser, keinen Strom, keinen Treibstoff. Der Gazastreifen ist tot", fasst er die schrecklichen Folgen des zwei Monate währenden Krieges zusammen und fordert: "Es muss Frieden geben." Nur so könne man den Gazastreifen wiederaufbauen. "Lasst uns leben und für unser Volk sorgen", sagt er an die Israelis gewandt.

"Wir werden versuchen, Frieden in der Region zu schaffen. Es wird Zeit brauchen, aber am Ende muss es Frieden geben."