Hamas-Raketen auf dem Weg zum Spiel: Spieler fliehen panisch aus dem Bus

Israel - Der Versuch, Normalität in Zeiten des Krieges halbwegs aufrechtzuerhalten, ist in Israel nahezu unmöglich. Das zeigten nicht zuletzt die Vorkommnisse der israelischen Fußball-Nationalmannschaft am Freitag.

Das israelische Team steht in der EM-Qualifikation in der Gruppe I auf Platz drei, hat aber zwei Spiele weniger. © JACK GUEZ / AFP

Für die israelische Nationalmannschaft stehen zwei Länderspiele an. Das Team, das noch um die Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland kämpft, trifft am Sonntag in Pristina (Kosovo) auf Kosovo.



Aber die Reise wird schon vor dem eigentlichen Beginn zur Tortur. Auf dem Weg zum Flughafen im Teambus gab es plötzlich Raketenalarm!

Der Bus stoppte mitten auf dem Highway. Die Spieler und Betreuer verließen fluchtartig den Bus, um sich in einem kleinen Graben am Rande der Autobahn in Sicherheit zu bringen.

Der für Dinamo Moskau spielende Eli Dasa (30) hielt alles mit seiner Kamera fest und teilte die Aufnahmen in seiner Instagram-Story.

Offenbar passierte dies nicht das erste Mal, denn der Verteidiger schrieb dazu: "Unsere Realität. Auf dem Weg zum Flughafen".