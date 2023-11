Europa-League-Skandal: Spieler verweigern Israel-Gedenk-Minute!

Zwei Spieler der Mannschaft des FC Villarreal enthielten sich der Gedenk-Minute für die Opfer in Israel. (Archivbild) © JOSE JORDAN / AFP

Für Maccabi Haifa war es das erste Spiel seit gut einem Monat. Seit dem Angriff der Terrorgruppe Hamas auf Israel vom 7. Oktober ruhte der Spielbetrieb des israelischen Euroleague-Teilnehmers.

Bis Donnerstag, als Haifa zum "Heimspiel" in Larnaka/Zypern aus Sicherheitsgründen antrat. In Gedenken an die über 1400 israelischen Opfer des Massakers sollte vor Anpfiff eine Schweigeminute in abgehalten werden. Doch da machten nicht alle mit!

Zwei Akteure des FC Villarreal weigerten sich an jener Aktion teilzunehmen. Der Franzose Aissa Mandi (32), ein Franzose mit algerischen Wurzeln, und der Spanier Ilias Akhomach (27), mit marokkanischem Hintergrund, boykottierten den Moment.

So lief Villarreal zu Beginn nur mit neun Mann auf, erst nach der Schweigeminute gesellten sich die beiden Akteure hinzu. Es war eine bewusste Protestaktion, denn die UEFA hatte vorab die Gedenk-Minute angekündigt, Villarreal war informiert und hatte zugestimmt.

Die zwei Akteure waren da wohl anderer Meinung. Ein Skandal für Villarreal und die Fußballwelt!