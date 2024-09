Israel-Krieg: Bodenoffensive im Libanon könnte in Kürze beginnen

Die israelische Luftwaffe hat nach Militärangaben mit Dutzenden Kampfflugzeugen Ziele im Jemen angegriffen.

Gaza - Während Israels Armee mit erneuten Luftangriffen im Libanon, im Gazastreifen sowie im Jemen verstärkt gegen Irans verbündete Milizen vorgeht, wächst die Sorge vor einem umfassenden Krieg im Nahen Osten.

Ein großes Feuer und eine Rauchwolke sind in der Hafenstadt Hudaida, Jemen, nach israelischen Angriffen auf die von den Houthi kontrollierte Stadt zu sehen. © -/AP/dpa Auf die Frage von Reportern, ob dieser noch vermieden werden könne, antwortete US-Präsident Joe Biden (81): "Das muss er. Er muss wirklich vermieden werden." Er wolle mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu (74) reden. Dieser ließ seine Armee derweil in der Nacht erneut eine Kommandozentrale der islamistischen Hamas in Gaza sowie Stellungen der Hisbollah-Miliz im Libanon attackieren. Israel erhöht den Druck auf die Hisbollah, damit diese mit ihren Angriffen aufhört und sich aus dem Grenzgebiet zurückzieht. Während der jüngsten Eskalation kamen in den beiden vergangenen Wochen Medienberichten zufolge Hunderte Menschen durch die israelischen Angriffe im Libanon ums Leben. In Israel sei im gleichen Zeitraum niemand getötet worden. Israel Krieg Israel-Krieg: Israel greift Ziele im Jemen an Alle aktuellen Entwicklungen zum Krieg in Gaza und Israel findet Ihr hier im TAG24-Newsticker.

30. September, 18.21 Uhr: Weitere EU-Gelder für humanitäre Hilfe im Libanon

Die EU stellt zusätzliche zehn Millionen Euro für humanitäre Hilfe im Libanon bereit. Das Geld solle den Menschen im Land helfen, die von der anhaltenden Eskalation zwischen der Hisbollah und Israel betroffen seien, teilte die EU-Kommission mit. "Mit dieser Soforthilfe sollen die dringendsten Bedürfnisse wie Schutz, Nahrungsmittelhilfe, Unterkünfte und Gesundheitsversorgung gedeckt werden." Nach Angaben der Brüsseler Behörde stellte die EU im Jahr 2024 damit 74 Millionen Euro an humanitärer Hilfe für die gefährdeten Bevölkerungsgruppen im Libanon bereit.

Ein libanesisch-schiitischer Mann, der mit seiner Familie aus dem südlibanesischen Dorf Shabiya geflohen ist, schläft neben seiner Enkelin, nachdem sie in einer Schule in Beirut untergebracht wurden. © Marwan Naamani/dpa

30. September, 18.19 Uhr: Israels Geheimdienst spricht von vereitelten Attentatsplänen Irans

Der israelische Inlandsgeheimdienst Schin Bet hat nach eigenen Angaben mehrere iranische Attentatspläne in Israel vereitelt. Einige dieser Pläne seien schon weit fortgeschritten gewesen, hieß es in einer am Montag in israelischen Medien veröffentlichten Stellungnahme, in der aber keine Details zu Anschlagszielen genannt wurden. Der Iran habe versucht, israelische Zivilisten zu rekrutieren, die Anschläge auf hohe Regierungsbeamte verüben sollten, hieß es nur. Auch online seien Versuche unternommen worden, Israelis zu finden, die etwa Geld oder Mobiltelefone an bestimmten Orten platzieren sollten, hieß es.

30. September, 17.56 Uhr: Bodenoffensive im Libanon könnte in Kürze beginnen

Israel soll US-Medienberichten zufolge eine begrenzte Bodenoffensive im Libanon planen, die in Kürze beginnen könnte. Das berichten die Washington Post und der Sender CBS unter Berufung auf einen US-Regierungsbeamten, der angegeben habe, dass Israel die USA über ein entsprechendes Vorhaben informiert habe. Demnach könnte der Einsatz binnen Stunden beginnen.

30. September, 15.54 Uhr: Netanjahu warnt Iraner: Israel erreicht jeden Ort im Nahen Osten

In einer Videobotschaft an die iranische Bevölkerung hat Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu (74) betont, es gebe im Nahen Osten keinen Ort, den sein Land nicht erreichen könne. "Fragt Mohammed Deif. Fragt Nasrallah", sagte er in Bezug auf die gezielt getöteten Führer von Hamas und Hisbollah. Es gebe keinen Ort, an den Israel nicht gehen würde, "um unser Volk und unser Land zu beschützen". Die Regierung in Teheran bringe die iranische Bevölkerung täglich "näher an den Abgrund". Zugleich fand Netanjahu versöhnliche Worte an die Iraner, verbunden mit der Hoffnung auf einen Machtwechsel in Teheran: "Wenn der Iran endlich frei ist – und der Moment ist näher, als die Leute glauben -, wird alles anders sein", versicherte er. "Zwei alte Völker, das jüdische und das persische, werden endlich im Frieden sein."

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu (74). © Lev Radin/ZUMA Press Wire/dpa

30. September, 15.33 Uhr: Nasrallah war für Baerbock ein "Terrorist und Mörder"

Nach Warnungen vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten nach der Tötung von Hassan Nasrallah hat Außenministerin Annalena Baerbock (43, Grüne) den Hisbollah-Chef als Terroristen tituliert. "Nasrallah war ein Terrorist und Mörder", sagte die Grünen-Politikerin am Rande eines Fraktionskongresses in Berlin. Am Sonntag hatte die Ministerin die Lage im Nahen Osten nach der Tötung Nasrallahs als "brandgefährlich" bezeichnet und deutliche Kritik an Israels Vorgehen erkennen lassen: "Es droht die Destabilisierung des ganzen Libanons. Und das ist in keinster Weise im Interesse der Sicherheit Israels", sagte Baerbock in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin.

Außenministerin Annalena Baerbock (43, Grüne). © Joerg Carstensen/dpa

30. September, 13.01 Uhr: Israels Verteidigungsminister spielt auf Bodeneinsatz im Libanon an

Der israelische Verteidigungsminister Joav Galant hat bei einem Besuch gepanzerter Truppen an der Grenze zum Libanon auf einen möglichen Bodeneinsatz in dem Nachbarland angespielt. Galant sagte, die Tötung des Hisbollah-Chefs Hassan Nasrallah, sei "ein wichtiger Schritt, aber noch nicht alles". Galant sagte ferner: "Wir werden alle unsere Fähigkeiten einsetzen." Die gepanzerten Truppen seien dabei "Teil der Anstrengung". Er sei zuversichtlich, dass sie "alles umsetzen" könnten. Ziel sei weiterhin die Rückkehr von 60.000 Israelis, die durch die Hisbollah-Angriffe aus Gebieten entlang der Grenze vertrieben wurden. Man sei bereit, dafür "jede Anstrengung zu unternehmen" und Truppen in der Luft, von See aus und am Boden einzusetzen.

30. September, 12.57 Uhr: Iran schickt Berater in Hisbollah-Büro in Teheran

Irans Staatsführung hat nach der Tötung von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah im Libanon hochrangige Berater in die Teheraner Vertretung der Organisation geschickt. In den vergangenen Tagen besuchten mehrere Regierungsvertreter und Militärkommandeure das Büro in der iranischen Hauptstadt. Am Montag erschien dort etwa Ali Schamchani, ehemaliger Generalsekretär des Sicherheitsrates, um sein Beileid auszudrücken. Auch Präsident Massud Peseschkian sowie Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf hatten die Hisbollah-Vertretung aufgesucht und ihre Unterstützung versichert. Außerdem erschienen am Wochenende Irans Geheimdienstminister Ismail Chatib und der Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Abdolrahim Mussawi.

30. September, 12.54 Uhr: Hisbollah-Vizechef - Werden Kampf gegen Israel fortsetzen

Nach der Tötung ihres Anführers Hassan Nasrallah will die libanesische Hisbollah-Miliz den Kampf gegen Israel unbeirrt fortsetzen. "Wir wissen, dass der Kampf lang dauern könnte, und wir sind auf alle Möglichkeiten vorbereitet", sagte der stellvertretende Hisbollah-Chef Naim Kassim in einer im Fernsehen übertragenen Rede. "Wenn Israel sich dafür entscheidet, eine Bodenoffensive zu starten, wir sind bereit." Die Kämpfer der Hisbollah würden gegen Israels Armee siegen wie im Krieg 2006. Die Hisbollah werde dabei auch weiterhin aus Solidarität mit der islamistischen Hamas im Gazastreifen gegen Israel kämpfen, sagte Kassim. "Wir werden unsere Auseinandersetzungen mit Israel fortsetzen und alle Brüder in Gaza unterstützen und den Libanon beschützen."

Transparente mit dem Bild des Hisbollah-Führers Hasan Nasrallah hängen an einer Straße. (Archivbild) © Vasily Krestyaninov/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

30. September, 10.21 Uhr: Iran - Ideologie der Hisbollah lebt weiter

Aus Sicht des iranischen Außenministeriums wird die Hisbollah im Libanon ungeachtet der Tötung ihres Anführers weiter existieren. "Hassan Nasrallah wurde zum Märtyrer, aber seine Lehre lebt weiter", sagte Außenamtssprecher Nasser Kanaani laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Den israelischen Angriff, bei dem Nasrallah starb, verurteilte er scharf. Irans Regierung fordere ein sofortiges Handeln der internationalen Gemeinschaft und des UN-Sicherheitsrates. Die Schiitenorganisation Hisbollah im Libanon gilt als wichtigster Verbündeter Teherans im Nahen Osten. Dass Irans Militär der Gruppe nun zur Hilfe eilt, gilt jedoch als unwahrscheinlich.

30. September, 9.04 Uhr: Palästinensergruppe meldet israelischen Angriff in Beirut

Erstmals seit Beginn des Gaza-Kriegs vor einem Jahr und der parallelen Konfrontationen im Libanon hat Israels Armee dort nach Angaben der Palästinensergruppe PFLP mehrere ihrer Mitglieder getötet. Die Gruppe Volksfront zur Befreiung Palästinas teilte mit, drei ihrer Anführer seien bei einem israelischen Luftangriff in Beirut getötet worden. Israel habe die Gruppe im vorwiegend sunnitisch bewohnten Viertel Kola in Beirut angegriffen, das südlich des Zentrums auf dem Weg zum Flughafen liegt. Unter den Toten ist demnach unter anderem der PFLP-Militärkommandeur im Libanon. Israel, die EU und die USA stufen die PFLP als Terrororganisation ein.