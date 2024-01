Israel-Krieg im Liveticker: Auswärtiges Amt fordert zu Ausreise aus dem Libanon auf

Im Libanon wurde ein Hamas-Anführer getötet, im Iran kam es zu verheerenden Explosionen. Doch die Konfliktparteien scheinen um Zurückhaltung bemüht.

Tel Aviv/Gaza - Die Lage in Nahost ist brandgefährlich. Im Libanon wird ein Hamas-Anführer getötet, im Iran kommt es zu verheerenden Explosionen. Doch die Konfliktparteien scheinen um Zurückhaltung bemüht.

Die verheerenden Explosionen im Iran und die Tötung eines Anführers der islamistischen Hamas im Libanon haben die gefährlichen Spannungen im Nahen Osten weiter erhöht. © Mohammed Hajjar/AP/dpa Irans Führung sprach nach dem Anschlag am Todestag des Generals Ghassem Soleimani von einer Terrorattacke. Zunächst reklamierte niemand die Tat für sich. Es gebe keinen Grund zu der Annahme, dass Israel daran beteiligt sei, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller. Auch die USA hätten nichts damit zu tun. Nach den Explosionen im Iran geht die Suche nach den Tätern weiter. Unterdessen dauern die Kämpfe im Gazastreifen an, die Lage der Zivilisten ist weiterhin katastrophal.



4. Januar, 7.50 Uhr: Explosionen im Iran nicht im Interesse von USA und Israel

Zu den verheerenden Explosionen im Iran am Todestag des Generals Ghassem Soleimani mit rund 100 Toten schreibt das "Wall Street Journal" am Donnerstag: "Die Bombenanschläge sind verabscheuungswürdig, unabhängig davon, wer sie verübt hat. (...) Das (iranische) Regime könnte versucht sein, Israel und die USA, seine üblichen Verdächtigen, dafür verantwortlich zu machen. Aber solche Explosionen liegen nicht im Interesse der beiden Länder. Die USA und Israel haben iranische Ziele bislang auch nicht auf diese Art verfolgt, wenn sie dies wollten. Die israelische Methode sieht aus wie die Explosion am Dienstag in Beirut, bei der Saleh al-Aruri, ein hochrangiger Hamas-Führer, getötet wurde (...). Auf diese Weise haben die USA auch Soleimani auf Befehl von Präsident (Donald) Trump vor vier Jahren getötet. (...) Die USA hatten gute Gründe, Soleimani zu töten, aber sie wollen auch die iranische Öffentlichkeit gegen das diktatorische Regime unterstützen. Zivilisten bei einer Gedenkfeier ins Visier zu nehmen, wäre taktisch und strategisch dumm und zudem unmoralisch. Wenn überhaupt, dann hat die Regierung von (Präsident Joe) Biden alles versucht, um eine gewaltsame Auseinandersetzung mit dem Iran zu vermeiden. (...) Diese Zurückhaltung hat den Iran und seine Stellvertreter in dem Glauben bestärkt, sie könnten weiter ungestraft angreifen."

4. Januar, 6.50 Uhr: Kriegsverbrechen dürfen nicht Antwort auf Kriegsverbrechen sein, mahnt Gysi

Der Linke-Politiker Gregor Gysi (75) hat an Israel appelliert, bei dem Vorgehen gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen die Menschenrechte einzuhalten. Gysi sagte am Rande seines Israel-Besuchs in einem auf der Plattform X verbreiteten Video, die Geiselnahmen und Meuchelmorde der Hamas am 7. Oktober seien schwere Kriegsverbrechen. "Darüber kann man gar nicht diskutieren", sagte Gysi. "Wenn die Hamas sich hinter der Zivilbevölkerung versteckt, wenn sie das macht, dann ist das ein Kriegsverbrechen. Wenn aber die israelische Armee Zivilisten tötet mit der Begründung, dass sich dahinter die Hamas versteckt, ist das auch ein Kriegsverbrechen. Und das muss einfach aufhören", mahnte Gysi. Unter den Toten im Gazastreifen seien auch viele Frauen und Kinder.

4. Januar, 6.37 Uhr: 18 Reedereien leiten Schiffe wegen Angriffen im Roten Meer um

Nach mehreren Angriffen auf Handelsschiffe meiden nach Angaben der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation IMO 18 Logistik-Unternehmen die Route durch das Rote Meer. Es handle sich um eine "beträchtliche Anzahl von Unternehmen", die bereits beschlossen hätten, ihre Schiffe um Südafrika herum umzuleiten, "um die Angriffe auf Schiffe und natürlich auch die Auswirkungen, die sich insbesondere auf Seeleute ergeben, zu verringern", sagte IMO-Generalsekretär Arsenio Dominguez am Mittwoch vor dem Weltsicherheitsrat in New York. Die Angriffe stellten ein "erhebliches internationales Problem" dar, beklagten am Mittwoch die Regierungen von zwölf Ländern, darunter von Deutschland und den USA, in einer gemeinsamen Erklärung. Die Umleitung über das Kap der Guten Hoffnung verteuere und verzögere die Lieferung von Waren - was letztlich den Verkehr von wichtigen Lebensmitteln, Kraftstoffen und humanitärer Hilfe auf der ganzen Welt gefährde.

4. Januar, 6.45 Uhr: Hisbollah meldet neun tote Kämpfer durch israelische Angriffe

Neun Kämpfer der Hisbollah sind am Mittwoch bei israelischen Angriffen im Libanon getötet worden. Das gab die schiitische Miliz bekannt. Es handelt sich um eine der höchsten Opferzahlen innerhalb eines Tages während der seit fast drei Monaten andauernden Zusammenstöße zwischen Hisbollah und israelischen Soldaten vor dem Hintergrund des Krieges zwischen Israel und der Hamas. Die Hisbollah gab außerdem bekannt, dass sie am Mittwoch elf Angriffe auf israelische Stellungen entlang der Grenze durchgeführt habe. In vier Fällen seien Kurzstreckenraketen vom Typ Burkan eingesetzt worden.

4. Januar, 6.30 Uhr: Iran hat kein Interesse an umfassender Konfrontation, so ein Experte

"Es ist jetzt sehr wichtig, dass die Hisbollah ihre Abschreckungsfähigkeit wiederherstellt und dabei den örtlichen Gegebenheiten Rechnung trägt: Die Libanesen wollen nicht in einen Krieg hineingezogen werden", sagte Anthony Samrani, Chefredakteur der libanesischen Zeitung "L'Orient-Le Jour", dem Auslandsfernsehen des französischen Senders France 24. Die schiitische Hisbollah verfüge auch gar nicht über die Mittel für einen umfassenden Konflikt mit Israel, "besonders angesichts der starken US-Präsenz in der Region". Weder die Hisbollah noch ihr größter Unterstützer, der Iran, seien bereit, sich größeren Vergeltungsmaßnahmen zu stellen, sagte auch der politische Analyst Makram Rabah der Deutschen Presse-Agentur. "Seit Beginn des Konflikts ist klar, dass der Iran kein Interesse an einer umfassenden Konfrontation hat", sagte er.

Das "Wall Street Journal" wies nach den verheerenden Explosionen daraufhin hin, dass Irans Präsident Ebrahim Raisi (63) in einer kurzen Stellungnahme auf der Plattform X zwar eine entschiedene Reaktion ankündigte, aber niemandem Schuld für den Anschlag zugewiesen habe. © Vahid Salemi/AP/dpa

4. Januar, 6.20 Uhr: Libanon will nicht in einen Krieg gezogen werden

Die Tötung Al-Aruris hat den Gaza-Krieg nun bis nach Beirut getragen. Die dortige Regierung ist bemüht, den Konflikt nicht eskalieren zu lassen: "Wir sind sehr besorgt, die Libanesen wollen nicht hineingezogen werden, selbst die Hisbollah möchte nicht in einen regionalen Krieg hineingezogen werden", sagte Minister Bou Habib (82). Er forderte die westlichen Staaten auf, "Druck auf Israel auszuüben, damit es all seine Gewalt und alle seine Aktionen einstellt, nicht nur im Libanon, nicht nur in Beirut, sondern auch in Gaza".

3. Januar, 21.05 Uhr: Hisbollah-Chef warnt Israel: "Wir haben keine Angst vor dem Krieg"

Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah hat Israel nach dem Tod eines ranghohen Hamasvertreters im Libanon vor einer Eskalation des Konflikts mit dem Nachbarland gewarnt. "Wer über einen Krieg mit uns nachdenkt, wird es bereuen", sagte der Generalsekretär der Schiitorganisation am Mittwoch. "Wenn der Feind einen Krieg gegen den Libanon beginnt, werden wir uns an keine Regeln mehr halten", sagte Nasrallah. "Die Ermordung Al-Aruris ist ein gefährliches Verbrechen, das nicht ohne Reaktion und Bestrafung bleiben wird", betonte der 63-Jährige. "Wir haben keine Angst vor dem Krieg und wir zögern nicht."

3. Januar, 19.29 Uhr: Auswärtiges Amt fordert zu rascher Ausreise aus dem Libanon auf

Wegen der Zuspitzung der Lage an der israelisch-libanesischen Grenze hat das Auswärtige Amt deutsche Staatsangehörige aufgefordert, den Libanon so schnell wie möglich zu verlassen. Deutsche, die sich noch in dem Land aufhalten, sollten sich in der Krisenvorsorgeliste Elefand registrieren und "auf schnellstem Wege" ausreisen, schrieb das Auswärtige Amt am Mittwoch auf der Plattform X. "Eine Eskalation an der Grenze zwischen Israel und Libanon ist nicht auszuschließen", hieß es, nachdem der Krisenstab der Bundesregierung getagt hatte.

3. Januar, 19.08 Uhr: Tötung von Hamas-Anführer war israelischer Angriff, so Hisbollah-Chef

Der Generalsekretär der Hisbollah im Libanon, Hassan Nasrallah, hat Israel für die Tötung des Hamas-Anführers Saleh al-Aruri verantwortlich gemacht. Er sprach am Mittwoch in einer Rede von einem "eklatanten israelischen Angriff" auf den südlichen Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut. "Israel hat versucht, durch die Ermordung von Al-Aruri ein Siegesbild zu vermitteln", sagte Nasrallah.

Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah (63) grüßte seine Anhänger am Mittwoch während einer Videoübertragung. © Hassan Ammar/AP/dpa