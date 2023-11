Israel-Krieg im Liveticker: Palästinenser melden 14 Tote bei israelischem Militäreinsatz

Israel - Über einen Monat nach Beginn des Gaza-Kriegs ist kein Ende in Sicht. Die israelischen Streitkräfte stellen sich auf lange Kämpfe ein.

Die Armee werde alle an dem Massaker vom 7. Oktober in Israel Beteiligten finden. "Egal ob es eine Woche, einen Monat, ein Jahr und gegebenenfalls sogar Jahre dauert."

Israel stellt sich auf einen langen Krieg gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen ein. Die Streitkräfte seien bereit, die Auseinandersetzung mit der von der EU, den USA und Israel als Terrorgruppe eingestuften Organisation auch jahrelang zu führen, sagte Verteidigungsminister Joav Galant (65) am Donnerstag.

US-Präsident Joe Biden (80) hat sich für die Lieferung von deutlich mehr Hilfsgütern in den Gazastreifen ausgesprochen.

"Vor zwei Tagen waren es 96 Lastwagen mit Hilfsgütern und gestern 106 Lastwagen. Aber wir brauchen mehr, und zwar bald. Unser Ziel sind mindestens 150 pro Tag, jeden Tag", schrieb er in einem längeren Statement am Donnerstagabend auf der Plattform X (vormals Twitter). "Wir tun auch alles in unserer Macht Stehende, um die humanitären Hilfslieferungen und -leistungen zu erhöhen."

Biden sagte weiter, es werde "ab heute" zwei humanitäre Passagen geben, die es den Menschen ermöglichen sollen, aus den Kampfgebieten im Norden des abgesperrten Küstenstreifens zu fliehen.