Israel-Krieg: Sechs Menschen bei Angriff in Gaza getötet

Der Gaza-Krieg tobt weiter. Eine Waffenruhe ist aktuell nicht in Sicht. Für eine neue Forderung der israelischen Seite zeigt die Hamas kein Verständnis.

Hamas lehnt Forderung Israels ab. Das Foto zeigt Kämpfer des Islamischen Dschihad und der Al-Kassam-Brigaden, des militärischen Flügels der Hamas. © Abed Rahim Khatib/dpa Die Hamas-Delegation sei "überrascht" gewesen, als sie von den ägyptischen Vermittlern mit dem israelischen Vorschlag konfrontiert worden sei, erklärte ein namentlich nicht genannter Funktionär der Organisation dem TV-Sender Al-Dschasira. Für die Hamas sei dies "völlig inakzeptabel", sagte er. Israel und die Hamas verhandeln indirekt über eine weitere Waffenruhe im Gaza-Krieg. Dabei vermitteln Ägypten, Katar und die USA. Inhaltlich geht es um die Freilassung der letzten israelischen Geiseln aus der Gewalt der Hamas, die Entlassung palästinensischer Gefangener aus israelischen Gefängnissen und die Wiederaufnahme der von Israel blockierten Hilfslieferungen für die notleidende palästinensische Bevölkerung in dem abgeriegelten Küstenstreifen. Israel Krieg Rückkehr aus der Hamas-Hölle: Geisel (28) kehrt entstellt zurück! Alle Entwicklungen zum Krieg in Gaza, Libanon und Israel findet Ihr hier im TAG24-Newsticker.

15. April, 7.27 Uhr: Sechs Menschen bei Angriff in Gaza getötet

Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus im nördlichen Gazastreifen hat es nach Angaben einer örtlichen Klinik sechs Tote gegeben. Bei den Opfern handelt es sich um Mitglieder einer Familie, wie Mitarbeiter des Schifa-Krankenhauses in der Stadt Gaza berichteten. Alle sechs seien Männer gewesen, hieß es weiter. Ihre Leichen wurden nach dem Angriff aus den Trümmern des Hauses in der östlichen Gaza-Vorstadt Tuffah geborgen. Israels Armee teilte auf Anfrage mit, dem Bericht nachzugehen.

Im nördlichen Gazastreifen soll es erneut zu einem israelischen Luftangriff gekommen sein. Sechs Menschen seien ums Leben gekommen. (Archivfoto) © Fadi Wael Alwhidi/dpa

14. April, 14.28 Uhr: IAEA-Chef reist vor nächsten Atomgesprächen nach Teheran

Vor der nächsten Runde der Atomgespräche zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten macht der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, Druck auf die Regierung in Teheran. Er werde diese Woche in die iranische Hauptstadt reisen, kündigte er an. Nach iranischen Medienberichten wird er dort am Mittwoch erwartet.

14. April, 6.35 Uhr: Huthi-Miliz beklagt Tote bei US-Angriffen

Bei Angriffen der USA im Jemen sind nach Angaben der pro-iranischen Huthi-Miliz fünf Menschen getötet worden. 13 weitere Menschen seien bei einem Angriff auf eine Fabrik in der Provinz Sanaa verletzt worden, erklärte die Huthi-Miliz am Sonntag. Die USA flogen demnach am Sonntag auch Angriffe auf andere Landesteile, darunter die Provinzen Saada und Hodeida. Die Huthi-Miliz kontrolliert große Teile des Jemen einschließlich der Hauptstadt Sanaa.

Bei Angriffen der USA im Jemen sind nach Angaben der pro-iranischen Huthi-Miliz fünf Menschen getötet worden. (Archivfoto) © Uncredited/AP/dpa

13. April, 22.13 Uhr: Angegriffene Klinik im Gazastreifen stark beschädigt

Bei dem israelischen Angriff auf das Al-Ahli-Krankenhaus im Norden des Gazastreifens ist die Klinik nach Angaben des Chefs der Weltgesundheitsorganisation (WHO) schwer beschädigt worden. Die Notaufnahme, das Labor, Röntgengeräte und die Medikamentenausgabe seien zerstört worden, schrieb WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus auf der Plattform X. Er berief sich auf den Direktor der Einrichtung.

Im Norden des Gazastreifens wurde eine Klinik nach einem israelischen Angriff schwer beschädigt. (Archivfoto) © Leo Correa/AP/dpa

13. April, 21.52 Uhr: Netanjahu wirft Macron Realitätsferne vor

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu (75) hat Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron (47) über eine mögliche Anerkennung Palästinas als Staat kritisiert. Macron begehe einen schweren Fehler, wenn er weiterhin die Idee eines palästinensischen Staates propagiere, schrieb Netanjahu am Sonntagabend auf der Plattform X. Israel werde seine Existenz nicht aufgrund "realitätsferner Illusionen" aufs Spiel setzen und sich auch keine Moralpredigten für die Gründung eines palästinensischen Staates gefallen lassen, der die Existenz Israels gefährden würde.

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu (75). © Denes Erdos/AP/dpa

13. April, 18.13 Uhr: Alarm in Tel Aviv - Rakete aus dem Jemen abgefeuert

In Tel Aviv und in weiten Teilen Zentralisraels ist am frühen Abend Raketenalarm ausgelöst worden. Ein Militärsprecher teilte mit, nach den bisherigen Erkenntnissen sei eine Rakete aus dem Jemen abgefeuert und vermutlich erfolgreich abgefangen worden. Angaben zu Sachschaden oder Verletzten gab es zunächst nicht. Die proiranische Huthi-Miliz im Jemen feuert regelmäßig Raketen auf Israel ab. Bereits am Nachmittag war eine Rakete aus dem Gazastreifen auf israelisches Gebiet abgefeuert worden. Kurz darauf kündigte das Militär einen bevorstehenden Angriff in Chan Junis im südlichen Gazastreifen gegen die vermutete Abschussstelle an. Die Zivilbevölkerung wurde aufgefordert, das Gebiet zu verlassen und Schutzräume aufzusuchen.

Israels Raketenabwehr feuert Geschoss. (Archivbild) © Ariel Schalit/AP/dpa

13. April, 16.53 Uhr: Israels Luftwaffe greift mehr als 90 Ziele im Gazastreifen an

Die israelische Luftwaffe hat nach Angaben eines Militärsprechers in den vergangenen 48 Stunden mehr als 90 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Attackiert wurden Waffenlager, Terrorzellen und Anlagen, von denen am Samstag Geschosse in Richtung Israel abgefeuert worden waren, hieß es. In der Nacht zu Sonntag sei außerdem ein Kommando- und Kontrollzentrum der Hamas angegriffen worden. Im Norden des Gazastreifens seien mehrere Terroristen getötet worden, die versucht hätten, einen Sprengsatz im Boden zu platzieren.

13. April, 12.07 Uhr: Hamas-Zentrale in Al-Ahli-Klinik in Gaza angegriffen

Israels Armee hat Berichte über einen Angriff auf ein Krankenhausgebäude im Norden des Gazastreifens bestätigt. Ziel sei eine Kommandozentrale der Hamas im Al-Ahli-Krankenhaus gewesen, teilten das israelische Militär und der Inlandsgeheimdienst Schin Bet mit. Mitglieder der Islamistenorganisationen hätten von dort Anschläge ausgeführt und geplant, die auch israelische Zivilisten gegolten hätten. Einzelheiten dazu nannte das israelische Militär nicht. Israels Armee habe vor dem Angriff Schritte unternommen, um Zivilisten zu schonen und Schäden an der Klinik in der Stadt Gaza möglichst gering zu halten, hieß es in der Erklärung. So habe es vorab unter anderem eine Warnung gegeben. Verletzt wurde bei dem Angriff niemand. Augenzeugen bestätigten der Deutschen Presse-Agentur, dass die Armee die Krankenhausverwaltung vor dem Angriff aufgefordert habe, die Klinik zu evakuieren. Patienten und Angestellte hätten 18 Minuten Zeit gehabt, das Krankenhaus zu verlassen, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf Augenzeugen. Dutzende Patienten hätten bei kühlem Wetter auf den Straßen rund um die Klinik ausharren müssen.

Die Ambulanz- und Laborstation des arabischen Baptistenkrankenhauses Al-Ahli ist zu sehen, nachdem sie am späten Samstag von einem israelischen Armeeschlag getroffen wurde. © Jehad Alshrafi/AP/dpa

13. Apil, 7.45 Uhr: Hunderte erinnern zum Pessach-Fest an Geiseln

In der israelischen Großstadt Tel Aviv erinnerten mehrere Hundert Menschen während des Pessach-Festes, einem der wichtigsten jüdischen Feste, an das Schicksal der Geiseln. Unter freiem Himmel beim sogenannten Seder-Mahl hielten einige an ihrem Tisch symbolisch einen leeren Stuhl frei, andere stellten Bilder der Geiseln auf. Das Mahl erinnert an die in der Bibel beschriebene Gefangenschaft des Volkes Israel und seine Befreiung aus der Sklaverei. Eine Delegation der Hamas reiste unterdessen nach eigenen Angaben auf Einladung der ägyptischen Regierung nach Kairo. Es gehe darum, über einen Austausch von Geiseln gegen palästinensische Häftlinge zu sprechen. Die Hamas hält demnach an ihrer Bedingung fest, dass Israel den Krieg beendet und sich vollständig aus dem Gazastreifen zurückzieht. Israels Führung lehnt das ab. Ihr Ziel ist die vollständige Zerschlagung der Hamas.

Während des jüdischen Pessach-Festes versammeln sich Menschen zu einem Protest, der die sofortige Freilassung der von der Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln fordert. © Leo Correa/AP/dpa

13. April, 7.40 Uhr: UN-Büro warnt vor Zwangsvertreibungen

Die immer häufigeren Evakuierungsbefehle von Israels Armee hätten dazu geführt, dass Palästinenser gewaltsam in immer kleiner werdende Gebiete gedrängt werden, in denen sie kaum oder gar keinen Zugang zu Wasser, Nahrung und Unterkünften hätten, beklagte das UN-Menschenrechtsbüro. Eine vorübergehende Evakuierung von Zivilisten in bestimmten Gebieten könne zwar unter strengen Bedingungen legal sein. "Art und Umfang der Evakuierungsbefehle geben jedoch Anlass zu der ernsthaften Besorgnis, dass Israel beabsichtigt, die Zivilbevölkerung dauerhaft aus diesen Gebieten zu vertreiben, um eine sogenannte Pufferzone zu schaffen", sagte die Sprecherin des Büros, Ravina Shamdasani, am Freitag in Genf. Eine Zwangsvertreibung verstoße gegen die Genfer Konventionen zum Schutz der Zivilbevölkerung unter einer Besatzungsmacht. Das sei ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.