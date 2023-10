Israel schickt Panzer in den Gazastreifen: Hat die Bodenoffensive nun begonnen?

Ein bewaffneter Israeli hält seinen Sohn, als sie während eines Raketenangriffs ihr Fahrzeug verlassen, um in Deckung zu gehen. © GIL COHEN-MAGEN / AFP

Inzwischen hat sich die Stimmung in Israel gedreht, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Fast die Hälfte der Israelis will mit einer Invasion des Gazastreifens noch warten. Das ergab eine Umfrage, die am Freitag veröffentlicht wurde. 49 Prozent der Befragten gaben demnach an, dass es "besser wäre, noch zu warten", 29 Prozent befürworteten eine sofortige Invasion. Die restlichen 22 Prozent gaben an, unentschieden zu sein.

Bei der letzten Umfrage von vor einer Woche befürworteten noch 65 Prozent der Befragten den Einmarsch.

Hintergrund des Meinungsumschwungs dürfte wohl das Schicksal der in den Gazastreifen verschleppten Hamas-Geiseln sein, schreibt die Zeitung Maariv, welche die Studie in Auftrag gegeben hat.

Beim Terrorangriff auf Israel wurden mindestens 229 Menschen von Hamas-Anhängern entführt. Vier Menschen wurden seitdem freigelassen. Zuletzt behaupteten die Islamisten, dass "mindestens 50 Geiseln" bei israelischen Luftangriffen getötet worden sein. Doch die Terror-Organisation ist dafür berüchtigt, Zahlen von Getöteten oder Verwundeten maßlos zu übertreiben.

Trotzdem: Die IDF-Bodenoffensive wird wohl kommen, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Unterdessen gehen die Gefechte, Luftschläge und Raketenangriffe weiter.