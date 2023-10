Hamas-Terroristen veröffentlichen Geisel-Video von Mia Shem: "Sie geben mir Medizin, alles ist gut"

Mia Shem (21), die eine französisch-israelische Staatsbürgerschaft hat, wird von der Hamas in Gaza festgehalten, die ein Geisel-Video von ihr veröffentlichten.

Von Dana-Jane Kruse

Gaza - Hamas-Terroristen haben ein Video einer französisch-israelischen Frau veröffentlicht, die sie als Geisel genommen haben. Mia Shem (21) aus der ostisraelischen Stadt Shoham in der Nähe von Tel Aviv wurde wie Shani Nicole Louk (22) am 7. Oktober vom Natur-Festival "Tribe of Nova" in Kibbutz Re'im entführt.

Die Terrororganisation Hamas veröffentlichte ein Geiselvideo von Mia Shem (21), in dem gezeigt wird, wie ihre Verletzungen behandelt werden. © Screenshot: X/Twitter/Aviva Klompas Das Video, das derzeit auf X/Twitter kursiert und bereits etliche Male von verschiedensten Accounts hochgeladen wurde, zeigt die 21-jährige Shem mit einer bereits behandelten Armverletzung - offenbar einem Bruch - in einem Bett liegend. Anschließend wechselt das Bild, und die junge Frau sitzt vor der Kamera, erzählt, wer und wo sie ist, was ihr seit dem Angriff auf das Festival widerfuhr. Die britische Zeitung The Mirror berichtete ebenfalls über das Geisel-Video und stand bereits in Kontakt mit einem Sprecher von Shems Familie, die ausdrücklich damit einverstanden sei, die Aufnahmen zu zeigen, um das Bewusstsein der Menschen für die Situation in Israel zu schärfen. Israel Krieg Angriff auf Israel im Liveticker: Scholz doch nicht als erster Regierungschef in Israel eingetroffen Mia wird wie viele andere gekidnappte Israeli im Gaza-Streifen festgehalten. Auf Hebräisch erklärte sie: "Im Moment befinde ich mich in Gaza. Ich kam am Samstag aus der Gegend um Sderot zurück, da war eine Party." Ferner sagte sie: "Ich wurde schwer an meiner Hand verwundet, von der Party haben sie mich nach Gaza mitgenommen."

TikTok-Account macht auf Mia Shems Entführung aufmerksam

Israel verurteilt Geisel-Video von Mia Shem als Propaganda

Mia Shem befand am vergangene Samstag auf dem "Tribe of Nova"-Festival, das in der Wüste von Israel von Hamas-Terroristen angegriffen wurde. © Bildmontage/Screenshots: TikTok/bring_mia_home Dennoch habe man die junge Frau medizinisch versorgt: "Sie haben mich für drei Stunden in ein Krankenhaus gebracht, sie sind besorgt um mich, sie kümmern sich um mich. Sie geben mir Medizin, alles ist gut", sagte Shem, die sich trotz Geisel-Status und den Umständen entsprechend standhaft zeigt. Aber sie fügte hinzu, so schnell wie möglich aus dieser Situation herausgeholt werden zu wollen: "Ich frage nur danach, schnellstmöglich zurück nach Hause gebracht zu werden, zu meiner Familie, meinen Eltern und meinen Brüdern." Die 21-Jährige appellierte an die israelische Regierung: "Bitte holt uns hier so schnell wie möglich raus. Danke." Israel Krieg Frau von Hamas entführt: Vermieter droht mit Rauswurf, wenn die Miete nicht kommt Die israelischen Streitkräfte stuften das Video von Mia Shem als Propaganda ein, in dem die Hamas "versucht, sich als humanitäre Organisation darzustellen, obwohl sie in Wirklichkeit eine Terrorgruppe ist, die für die Morde und Entführungen von Babys, Frauen, Kindern und älteren Menschen verantwortlich ist".

Shems Mutter fordert Israel und Frankreich zum Handeln auf

Shems Familie zeigte sich angesichts eines Lebenszeichens der 21-Jährigen erleichtert. Laut dem Mirror reagierten sie auf das Video mit den Worten: "Wir sind glücklich." Shems Mutter Keren rief jedoch sowohl die israelische als auch die französische Regierung in einer Pressekonferenz am heutigen Dienstag zum Handeln auf: "Ich bitte die Staats- und Regierungschefs der Welt, dass meine Tochter und die anderen Geiseln in dem Zustand zurückgegeben werden, in dem sie sich heute befindet", sagte sie. "Ich flehe die Welt an, mir mein Baby zurückzugeben", so Keren Shem, nachdem der französische Präsident Emmanuel Macron (45) ihre sofortige und bedingungslose Freilassung gefordert hatte.

Israel bemüht sich um Befreiung von mehr als 200 Geiseln