Mutter von Hamas-Geisel ist sehr krank: "Ich fürchte, sie werden sich nie wiedersehen"

Be'er Scheva (Israel) - Wird diese Mutter sterben, ohne vorher noch einmal ihr Kind zu sehen? Genau diese Sorge treibt Yaacov Argamani um. Seine Tochter Noa wurde bei dem brutalen Überfall von Hamas-Terroristen am 7. Oktober auf Israel auf einem Musikfestival gekidnappt und in den Gazastreifen verschleppt. Die Mutter der jungen Frau, Liora, liege im Sterben.

Noa Argamani (26) und ihre krebskranke Mutter Liora. Die Studentin wurde von Hamas-Terroristen in den Gazastreifen verschleppt. © Screenshot Instagram/guyoseary (2)

Erst wurde ihre Tochter vermisst, später tauchte ein Video auf, in dem zu sehen war, wie schwer bewaffnete Männer der radikal-islamistischen Terrororganisation Hamas Noa Argamani (26) auf einem Motorrad verschleppten.

Die schockierende Aufnahme, in der die Israelin verzweifelt um ihr Leben flehte und noch einmal nach ihrem Freund, Avinatan Or (30), blickte, sorgte auf der ganzen Welt für Entsetzen.

Während von Avinatan seitdem jede Spur fehlt, tauchte kurz nach der Geiselnahme ein weiteres Video von der Studentin auf, das an einem unbekannten Ort in Gaza entstanden sein soll. Es ist jedoch völlig unklar, ob sie noch lebt.

Allerdings kursierte auf Reddit die schlimme Behauptung, dass Noa nach ihrer Entführung von der Hamas bei lebendigem Leibe verbrannt wurde. Das sollte ein kurzer Clip beweisen, der ebenfalls in den sozialen Medien auftauchte - aber ein Fake ist!

Wie aus dem Faktencheck von Lead Stories hervorgeht, wurde in dem Video ein Mädchen geschlagen und bei lebendigem Leib verbrannt. Allerdings sei der kurze Film bereits acht Jahre alt und in Guatemala aufgenommen worden. Zu sehen ist darin eine 16-Jährige, die 2015 Opfer eines Mob-Angriffs in Rio Bravo wurde. Über den Vorfall berichtete unter anderem Independent.

Es besteht also die Hoffnung, dass Noa Argamani noch lebt und mit ihrer Familie wiedervereint wird. Vorausgesetzt, sie schafft es rechtzeitig zurück nach Hause. Denn ihrer Mutter gehe es gesundheitlich inzwischen immer schlechter.