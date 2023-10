Hamas-Geisel Noa hat Geburtstag: "Lola Marsh"-Frontfrau Yael meldet sich mit herzzerreißender Botschaft!

Be'er Sheva/Tel Aviv (Israel) - Mit einer herzzerreißenden Botschaft hat sich die israelische Musikerin Yael Shoshana Cohen (38) in den sozialen Medien gemeldet. Mit Tränen in den Augen erzählte die 38-Jährige, dass eine der Hamas-Geiseln großer Fan ihrer Band Lola Marsh ist - und am Donnerstag Geburtstag hatte.

Auf dem Gelände des Wüstenmusikfestivals "Supernova" wurden mindestens 260 Menschen getötet. Einige wurden von Hamas-Terroristen nach Gaza verschleppt. © Ilia Yefimovich/dpa

Ein Video, das kurz nach dem Großangriff der Hamas-Terroristen aus dem Gazastreifen am 7. Oktober auf Israel in allen israelischen Netzwerken viral ging, zeigte die Entführung von Noa Argamani und ihrem Freund, Avinatan Or. Das Paar war während des brutalen Überfalls auf einem Musikfestival in der Negev-Wüste.

Noa wurde von radikalislamischen Palästinensern nach Gaza verschleppt. Das belegen Aufnahmen von ihr, die von den Terroristen veröffentlicht wurden. Über das Schicksal ihres Lebensgefährten ist noch immer nichts bekannt.

Am Donnerstag hätte die junge Frau eigentlich ihren 26. Geburtstag im Kreis ihrer Familie gefeiert. Ihre Angehörigen veranstalteten trotzdem ein Abendessen mit Kuchen - und zwei leeren Stühlen: einen für Noa und einen für Avinatan, berichtet die New York Times.

Im Haus von Yakov und Liora Argamani in Be'er Sheva im Süden von Israel sei der 12. Oktober seit Langem ein Tag, an dem der Geburtstag ihrer Tochter gefeiert werde.

Doch in diesem Jahr war es für die Eltern ein Tag der Trauer.