Nahost-Konflikt: Französischer Soldat bei UN-Mission im Libanon getötet

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Im Libanon ist ein französischer Soldat der UN-Mission Unifil getötet worden.

Israel/Iran - Nach wochenlanger Blockade wegen des Iran-Kriegs will die Staatsführung in Teheran die Straße von Hormus wieder für die Durchfahrt von Öltankern und Handelsschiffen öffnen.

Die Straße von Hormus ist laut iranischen Angaben wieder für Öltanker und Handelsschiffe geöffnet. (Archivbild)
Die Straße von Hormus ist laut iranischen Angaben wieder für Öltanker und Handelsschiffe geöffnet. (Archivbild)  © -/The Visible Earth/NASA/dpa

Umgekehrt wollen die USA aber ihre eigene Seeblockade aufrechterhalten, die nur für Schiffe mit Start- oder Zielhafen im Iran gilt, wie Präsident Donald Trump (79) betonte.

Auf einer Konferenz in Paris machten sich unterdessen rund 50 am Konflikt nicht beteiligte Länder unter Führung von Frankreich und Großbritannien für eine neutrale Marine-Mission in der für den Welthandel wichtigen Meerenge nahe der iranischen Küste stark.

Irans Außenminister Abbas Araghtschi (63) erklärte auf X, Handelsschiffe könnten während der laufenden Waffenruhe durch die Meerenge fahren. Die Schiffe müssten jedoch auf einer von der Islamischen Republik vorgegebenen Route bleiben.

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Alle Entwicklungen zum Nahost-Konflikt findet Ihr hier im TAG24-Newsticker.

18. April, 14.57 Uhr: US-Streitkräfte setzen Seeblockade weiter durch

Das US-Militär setzt nach eigenen Angaben die Seeblockade in der Straße von Hormus und in der Nähe der Meerenge weiter durch.

Seit Beginn der Maßnahme hätten 23 Schiffe auf Anweisung der US-Streitkräfte ihren Kurs geändert oder seien umgekehrt, teilte das US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit. Die Seeblockade richtet sich gegen Schiffe mit einem iranischen Hafen als Start oder Ziel.

18. April, 14.54 Uhr: Französischer Soldat bei UN-Mission im Libanon getötet

Im Libanon ist ein französischer Soldat der UN-Mission Unifil getötet worden.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (48) bestätigte den Tod des Soldaten bei X und teilte mit, dass drei weitere Kameraden verwundet und evakuiert worden seien. "Alles deutet darauf hin, dass die Hisbollah für diesen Angriff verantwortlich ist", schrieb Macron. Er forderte die libanesische Regierung auf, die Verantwortlichen sofort festzunehmen.

Im Libanon ist ein französischer Soldat der UN-Mission Unifil getötet worden. (Symbolbild)
Im Libanon ist ein französischer Soldat der UN-Mission Unifil getötet worden. (Symbolbild)  © Ali Hashisho/XinHua/dpa

18. April, 14.27 Uhr: Israels Armee meldet Zwischenfälle im Libanon trotz Waffenruhe

Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge seit Beginn der Waffenruhe mit dem Libanon mehrfach mutmaßliche Hisbollah-Mitglieder angegriffen, die sich im Süden des Nachbarlandes israelischen Soldaten genähert haben sollen.

Sie hätten gegen die Waffenruhe-Vereinbarung verstoßen und eine unmittelbare Bedrohung für die Soldaten dargestellt, teilte das Militär am Nachmittag mit. Demnach gab es mehrere solcher Vorfälle.

Israels Armee hat mehrere Zwischenfälle im Libanon gemeldet. (Archivbild)
Israels Armee hat mehrere Zwischenfälle im Libanon gemeldet. (Archivbild)  © Ariel Schalit/AP/dpa

18. April, 14.14 Uhr: Revolutionsgarden stoppen Tanker in der Straße von Hormus

In der Straße von Hormus ist es nach Angaben eines Schiffsverfolgungsdienstes zu einem Schusswechsel zwischen den iranischen Revolutionsgarden (IRGC) und indischen Handelsschiffen gekommen.

Wie der Dienst TankerTrackers.com unter Berufung auf den maritimen Notrufkanal berichtet, drängten iranische Einheiten zwei Schiffe gewaltsam zurück. Betroffen sei unter anderem ein VLCC-Supertanker, der zwei Millionen Barrel (rund 272.000 Tonnen) irakisches Rohöl transportiert.

Die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) gab auf der Plattform X bekannt, dass sich zwei Schnellboote der Revolutionsgarden-Marine einem Tanker genähert und Schüsse abgegeben hätten, teilte UKMTO unter Berufung auf den Kapitän mit. Besatzungsmitglieder seien nicht verletzt worden. Auch Sachschäden seien nicht entstanden.

Öltanker und Frachtschiffe reihen sich in der Straße von Hormus auf. (Archivbild)
Öltanker und Frachtschiffe reihen sich in der Straße von Hormus auf. (Archivbild)  © Altaf Qadri/AP/dpa

18. April, 10.15 Uhr: Iran macht Öffnung der Straße von Hormus rückgängig

Der Iran macht die am Vortag angekündigte Öffnung der Straße von Hormus rückgängig.

Das teilte das Hauptquartier der Streitkräfte laut Nachrichtenagentur Fars mit. Als Grund wird die anhaltende Blockade iranischer Häfen durch die USA angeführt.

18. April, 9.41 Uhr: Schifffahrt misstraut Politik

In der für den globalen Energiehandel wichtigen Straße von Hormus ist eine rasche Normalisierung des Schiffsverkehrs nach Einschätzung von Datenanbietern und Branchenbeobachtern nicht in Sicht.

Wie der Sender CNN unter Berufung auf Verkehrsdaten berichtet, passierten seit der offiziellen Freigabe durch Teheran lediglich fünf Frachtschiffe und ein leeres Kreuzfahrtschiff die Meerenge, jedoch keine Öltanker. Nach Einschätzung von John-Paul Rodriguez, Experte für Seeschifffahrt an der Texas A&M University, halten widersprüchliche Statusmeldungen Reedereien von der Durchfahrt ab.

Rodriguez sagte dem Sender Al Jazeera: "Seit der Ankündigung haben Schiffe versucht, die Meerenge zu passieren … aber es sieht so aus, als würden viele von ihnen umkehren, weil die Lage unklar ist." Große Reedereien würden sich wahrscheinlich nicht wohl dabei fühlen, die Meerenge zu durchfahren, bis die "derzeitige iranische Sperre vollständig aufgehoben" sei.

18. April, 7.10 Uhr: Iran droht USA für Fall andauernder Seeblockade

Der Iran hat den USA für den Fall gedroht, dass sie an ihrer Seeblockade in der Straße von Hormus für Schiffe mit einem iranischen Hafen als Start oder Ziel festhalten.

"Die sogenannte Seeblockade stellt einen Verstoß gegen die Waffenruhe dar und wird eine angemessene Reaktion des Irans zur Folge haben", sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Ismail Baghai, der Nachrichtenagentur Tasnim zufolge.

17. April, 20.40 Uhr: Trump rechnet mit Iran-Deal in "ein oder zwei Tagen"

US-Präsident Donald Trump rechnet in den nächsten Tagen mit einem Abkommen mit dem Iran.

"Ich denke, wir werden in den nächsten ein oder zwei Tagen eine Einigung erzielen", zitierte ihn das Nachrichtenportal "Axios" nach einem Telefongespräch. Vertreter Washingtons und Teherans träfen sich "wahrscheinlich" am Wochenende.

Aus dem Weißen Haus verlautete, dass die Planungen für eine weitere Gesprächsrunde noch liefen. Ein konkreter Termin sei bislang nicht angesetzt, sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur.

US-Präsident Donald Trump (79) rechnet in den nächsten Tagen mit einem Abkommen mit dem Iran.
US-Präsident Donald Trump (79) rechnet in den nächsten Tagen mit einem Abkommen mit dem Iran.  © Alex Brandon/AP/dpa

17. April, 15.47 Uhr: USA bleiben laut Trump bei ihrer Seeblockade des Iran

Trotz der vom Iran angekündigten Öffnung der Straße von Hormus hält US-Präsident Donald Trump an seiner Seeblockade für Schiffe mit einem iranischen Hafen als Start oder Ziel fest.

Diese solle bestehen bleiben, bis die Verhandlungen mit Teheran abgeschlossen seien, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.

17. April, 15.22 Uhr: Straße von Hormus "vollständig offen" während Waffenruhe

Der Iran hat die Durchfahrt für alle Handelsschiffe durch die Straße von Hormus nach eigenen Angaben wieder freigegeben.

Das hat Außenminister Abbas Araghtschi am Freitag auf X mitgeteilt. Die Freigabe gelte für die verbleibende Dauer der Waffenruhe im Libanon und erfolge auf der bereits von der iranischen Hafen- und Seeverkehrsorganisation bekannt gegebenen koordinierten Route.

Der Iran hat die Durchfahrt für alle Handelsschiffe durch die Straße von Hormus nach eigenen Angaben wieder freigegeben.
Der Iran hat die Durchfahrt für alle Handelsschiffe durch die Straße von Hormus nach eigenen Angaben wieder freigegeben.  © - / US NAVY / AFP

17. April, 15.03 Uhr: Westliche Partner beraten in Paris über Straße von Hormus

Europäische Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz, haben Beratungen über einen mögliche Militäreinsatz in der Straße von Hormus gestartet.

Initiiert hatten die Konferenz im Élysée-Palast in Paris der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer. Neben den beiden und Merz ist Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni vor Ort, außerdem sind Dutzende weitere Staaten und internationale Organisationen per Video zugeschaltet.

Ziel des Treffens ist, eine freie Schifffahrt in der derzeit wegen des Iran-Kriegs blockierten Meerenge zu ermöglichen, sobald es die Sicherheitslage zulässt. Die Partner wollen dazu einen Plan erarbeiten.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (49), Großbritanniens Premierminister Keir Starmer (63), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (48) und Bundeskanzler Friedrich Merz (70) im Pariser Elysee-Palast.
Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (49), Großbritanniens Premierminister Keir Starmer (63), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (48) und Bundeskanzler Friedrich Merz (70) im Pariser Elysee-Palast.  © Michel Euler/AFP/dpa

17. April, 13.02 Uhr: Islamabad bereitet sich auf weitere Verhandlungsrunde vor

Pakistan bereitet sich auf weitere Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten in der Hauptstadt Islamabad vor.

Registrierungen für Medienvertreter haben begonnen und es wurde zusätzliches Sicherheitspersonal in die Stadt verlegt.

Aus pakistanischen Sicherheitskreisen erfuhr die Deutsche Presse-Agentur, dass Pakistans Armeechef, Feldmarschall Asim Munir, seinen Aufenthalt in Teheran verlängert habe. Munir war am Mittwoch in der iranischen Hauptstadt eingetroffen. Er wird als wichtiger Vermittler zwischen den Kriegsparteien angesehen und sein Verhältnis zu US-Präsident Donald Trump gilt als gut.

Trump hatte zuletzt davon gesprochen, im Falle einer Einigung mit dem Iran selbst zur Vertragsunterzeichnung nach Islamabad zu reisen. Auch aus pakistanischen Sicherheitskreisen heißt es, eine neuerliche Verhandlungsrunde würde größer werden als die vergangene.

Pakistans Hauptstadt Islamabad bereitet sich auf neue Gespräche zwischen den USA und dem Iran vor.
Pakistans Hauptstadt Islamabad bereitet sich auf neue Gespräche zwischen den USA und dem Iran vor.  © Anjum Naveed/AP/dpa

17. April, 13 Uhr: Hisbollah behält "Hände am Abzug"

Die Kämpfer der vom Iran unterstützten Hisbollah im Libanon werden nach eigenen Angaben "ihre Hände am Abzug" behalten.

In einer Stellungnahme der Schiitenorganisation hieß es, man bleibe wachsam gegenüber "dem Verrat und der Heimtücke des Feindes."

Titelfoto: Ali Hashisho/XinHua/dpa

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